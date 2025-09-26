Quanto ganha um trabalhador da construção civil na Noruega? Valor em reais impressiona

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 26 de setembro de 2025 às 08:33
Um espanhol que se mudou para a Noruega decidiu compartilhar em vídeos sua experiência de trabalho e revelou quanto recebem pintores, encanadores e operadores de grua no país.
Os valores chamam a atenção, mas só depois de descontados os impostos é que se vê o que de fato sobra.
A divulgação despertou interesse em quem pensa em buscar oportunidades fora, especialmente na área da construção. Aqui, detalhamos os pontos do vídeo, mostramos como funcionam os salários no país escandinavo e os desafios de transformar ganhos brutos em renda líquida.
Construção civil - quanto ganham
No material publicado, o espanhol explica que, em solo norueguês, um pintor recebe em torno de 3.600 € (o equivalente a R$ 22.500) por mês, um encanador chega a 4.100 € (R$ 25.60) e um operador de grua ultrapassa a marca de 4.400 € (R$ 27.500).
Ele destaca ainda que muitos se surpreendem ao perceber quanto dessa quantia acaba “indo direto para o governo”. Segundo ele, os tributos podem representar aproximadamente 30% do salário bruto.
Falando sobre a rotina, o espanhol menciona que a carga horária padrão é de segunda a sexta-feira, geralmente das 8h às 16h (ou próximo disso), totalizando 37,5 horas semanais.
As horas extras acontecem com frequência e têm remuneração superior à hora convencional.
Ele observa também que, em obras de infraestrutura ou em locais afastados, às vezes o esquema muda, permitindo que os profissionais trabalhem até quinta e retornem para casa no fim de semana.
Para calcular o que realmente é recebido, a conta é simples: sobre 3.600 €, descontando 30% de impostos, ficam cerca de 2.500 a 2.600 euros líquidos.
No caso de 4.100 € para encanadores, o montante cai para algo em torno de 2.800 a 2.900 euros. Já o operador de grua, apesar do salário elevado, também precisa considerar as deduções para chegar ao valor final.
Além disso, gastos fixos como aluguel, transporte, alimentação e seguros reduzem ainda mais o poder de compra.
Para quem pensa em migrar atraído pelos números “altos”, é fundamental alinhar expectativa com realidade:
Ainda assim, para profissionais qualificados em áreas de alta demanda, como pintura, encanamento e operação de maquinário , a diferença salarial pode representar uma vantagem considerável.