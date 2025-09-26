Acesse sua conta
Você mediu errado a pressão arterial esse tempo todo; saiba

Veja quais atitudes simples podem comprometer o resultado

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 10:01

A postura é o detalhe mais negligenciado na hora da medição
A postura é o detalhe mais negligenciado na hora da medição Crédito: Freepik

Com o aumento dos casos de hipertensão no Brasil, medir a pressão arterial em casa se tornou um hábito importante.

O automonitoramento ajuda no controle da doença e permite identificar alterações antes mesmo de uma consulta médica. Porém, erros comuns podem comprometer os números do aparelho.

Entender quais são esses equívocos faz toda a diferença para que a leitura seja confiável.

A postura pode mudar tudo

Muita gente acredita que basta sentar e aguardar o aparelho registrar a pressão. Mas, segundo a Clínica Mayo (EUA), a postura inadequada é um dos maiores erros nesse momento. Cruzar as pernas, por exemplo, pode aumentar a pressão sobre as artérias e alterar o resultado final.

O braço também deve estar bem posicionado. O guia da instituição recomenda que a braçadeira fique na altura do coração, já que a gravidade pode alterar a medição, deixando o valor maior ou menor que o real.

Outro cuidado essencial é evitar roupas apertadas no braço. Blusas leves ou sem mangas são as mais indicadas para que o equipamento funcione corretamente.

Hábitos que atrapalham a medição

Não é apenas a postura que pode enganar. Medir a pressão logo após uma atividade física é desaconselhado, porque o corpo ainda está em estado de esforço e os números podem vir mais altos.

Além disso, é importante evitar o consumo de café, álcool e cigarros pelo menos meia hora antes da medição. Esses estimulantes alteram a pressão temporariamente e podem prejudicar a avaliação.

De acordo com a Clínica Mayo, se houver dúvidas sobre o resultado, o ideal é repetir o procedimento e comparar os valores

