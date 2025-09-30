Acesse sua conta
Conheça Gabrielzinho, o menino que nasceu sem os braços e decidiu que seria campeão de natação

Da piscina escolar a Paris 2024, o brasileiro que virou lenda paralímpica

  Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 14:00

Gabrielzinho mostra que não existem barreiras quando há disciplina e coragem
Gabrielzinho mostra que não existem barreiras quando há disciplina e coragem Crédito: Saulo Cruz/CPB

Gabriel dos Santos nasceu sem braços, mas o que poderia ser limitação virou caminho de glórias. Hoje, o jovem mineiro é destaque mundial da natação paralímpica e coleciona títulos que inspiram milhões.

Gabrielzinho

Chamado de Gabrielzinho, ele brilha na classe S2 e já escreveu capítulos inesquecíveis no esporte. De recordes em mundiais a pódios em Jogos Paralímpicos, sua trajetória é sinônimo de superação.

A cada nadada, ele desafia expectativas. Gabrielzinho não só vence adversários: ele mostra que coragem e disciplina podem transformar destinos e criar novos ídolos para o Brasil.

Primeiro contato com a piscina

Natural de Santa Luzia (MG), Gabriel nasceu com focomelia, que causou ausência dos braços e atrofia nas pernas. Desde cedo, precisou aprender a viver em um mundo cheio de desafios diários.

Sua história na piscina começou quando um professor decidiu inscrevê-lo numa competição escolar. O resultado foi surpreendente: Gabrielzinho trouxe três medalhas de ouro logo na estreia.

Esse momento mudou tudo. A partir dali, a água deixou de ser apenas diversão e virou seu palco principal, onde mostraria talento, disciplina e uma paixão que crescia a cada prova.

Passos rumo ao estrelato

Com apenas 13 anos, já disputava torneios nacionais e internacionais. O talento logo saltou aos olhos de técnicos e rivais, que viam nele uma promessa paralímpica em ascensão.

No Parapan-Americano de Lima, em 2019, conquistou cinco medalhas, entre ouros, prata e bronzes. Mais que isso, quebrou recordes nacionais e se consolidou como fenômeno na classe S2.

Nos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2021, Gabrielzinho fez história novamente ao conquistar duas pratas. A performance deixou claro que o mineiro estava pronto para vôos ainda mais altos.

Apogeu em Paris 2024

Foi em Paris que o mineiro mostrou sua melhor forma. Ele não apenas venceu: quebrou recordes mundiais e levou três medalhas de ouro, em uma campanha para entrar na história.

Os títulos vieram em provas duras: 100 metros livre, 150 metros medley, 50 borboleta e 50 costas. A cada disputa, mostrou velocidade e técnica impressionantes.

As conquistas em Paris colocaram Gabrielzinho no topo da natação paralímpica mundial. Mais que pódios, ele virou símbolo de orgulho para o Brasil.

Técnica, treino e disciplina

Sem braços, Gabriel desenvolveu um estilo único de nado, baseado em ondulações corporais semelhantes às de um golfinho. Esse movimento lhe garante força e rapidez impressionantes.

Sua rotina inclui treinos seis vezes por semana, com foco em músculos do core, lombar e quadris. Esse trabalho físico dá base para o desempenho explosivo nas provas.

Inspiração além da piscina

Gabriel costuma dizer: “a gente não consegue nem calcular quantos obstáculos passa por dia, mas só serve para nos fortalecer”, relatou à AFP.. Essa mentalidade reflete-se em cada vitória que conquista.

No dia a dia, compartilha sua rotina nas redes sociais, inspirando jovens atletas e pessoas com deficiência. Seu exemplo mostra que sempre existe espaço para vencer.

Com 23 anos, Gabrielzinho já é ídolo nacional e mundial. Mas sua carreira ainda está só no início: Paris 2028 e outros palcos prometem novas conquistas para o brasileiro.

Gabrielzinho

