Idosa é atacada por 7 rottweilers e perde parte do rosto e couro cabeludo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 23 de setembro de 2025 às 08:18
Uma idosa de 77 anos sofreu ferimentos gravíssimos após ser atacada por sete cães da raça rottweiler, em Gravataí, na Região Metropolitana de Porto Alegre. O ataque aconteceu na tarde de sábado (20) e deixou a vítima sem parte do rosto e sem todo o couro cabeludo.
De acordo com o cirurgião plástico Luiz Carlos Loureiro Ortiz, do Hospital Cristo Redentor, não há informações sobre o que teria provocado a investida dos animais. O médico relatou que a paciente precisou de uma cirurgia de quatro horas e segue internada na UTI. “Nariz e lábio, nós tivemos que reconstruir na urgência, porque ela precisa comer. Agora, tem que reconstruir o couro cabeludo, pernas e braços”, explicou, segundo a CNN.
O quadro de saúde é considerado estável, mas inspira cuidados devido ao risco de infecção. “Agora, o organismo começa a lidar com a infecção, porque o cachorro tem a boca suja. Então, a cada mordida, ele coloca bactérias no organismo. Ela está recebendo cargas altas de antibiótico”, disse Ortiz.
Segundo relatos, o marido da vítima, de 80 anos, acordou com o barulho dos cães e conseguiu intervir, evitando que a situação fosse ainda mais grave. Ele também se feriu, mas sem maior gravidade. Os filhos do casal, que não vivem no Rio Grande do Sul, buscam compreender o que teria motivado o ataque.
No início do mês, outro episódio envolvendo cães de grande porte terminou em tragédia no estado. Em Minas do Leão, um homem de 62 anos foi morto após ser atacado por quatro pitbulls enquanto entregava lenha em uma propriedade. A tutora dos animais, de 82 anos, também ficou ferida.