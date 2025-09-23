RIO GRANDE DO SUL

Idosa é atacada por 7 rottweilers e perde parte do rosto e couro cabeludo

Ela está internada e passa por cirurgias

Carol Neves

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 08:18

Ela está internada no Hospital Cristo Redentor Crédito: Reprodução

Uma idosa de 77 anos sofreu ferimentos gravíssimos após ser atacada por sete cães da raça rottweiler, em Gravataí, na Região Metropolitana de Porto Alegre. O ataque aconteceu na tarde de sábado (20) e deixou a vítima sem parte do rosto e sem todo o couro cabeludo.

De acordo com o cirurgião plástico Luiz Carlos Loureiro Ortiz, do Hospital Cristo Redentor, não há informações sobre o que teria provocado a investida dos animais. O médico relatou que a paciente precisou de uma cirurgia de quatro horas e segue internada na UTI. “Nariz e lábio, nós tivemos que reconstruir na urgência, porque ela precisa comer. Agora, tem que reconstruir o couro cabeludo, pernas e braços”, explicou, segundo a CNN.

O quadro de saúde é considerado estável, mas inspira cuidados devido ao risco de infecção. “Agora, o organismo começa a lidar com a infecção, porque o cachorro tem a boca suja. Então, a cada mordida, ele coloca bactérias no organismo. Ela está recebendo cargas altas de antibiótico”, disse Ortiz.

Segundo relatos, o marido da vítima, de 80 anos, acordou com o barulho dos cães e conseguiu intervir, evitando que a situação fosse ainda mais grave. Ele também se feriu, mas sem maior gravidade. Os filhos do casal, que não vivem no Rio Grande do Sul, buscam compreender o que teria motivado o ataque.