Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Idosa é atacada por 7 rottweilers e perde parte do rosto e couro cabeludo

Ela está internada e passa por cirurgias

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 08:18

Ela está internada no Hospital Cristo Redentor
Ela está internada no Hospital Cristo Redentor Crédito: Reprodução

Uma idosa de 77 anos sofreu ferimentos gravíssimos após ser atacada por sete cães da raça rottweiler, em Gravataí, na Região Metropolitana de Porto Alegre. O ataque aconteceu na tarde de sábado (20) e deixou a vítima sem parte do rosto e sem todo o couro cabeludo.

De acordo com o cirurgião plástico Luiz Carlos Loureiro Ortiz, do Hospital Cristo Redentor, não há informações sobre o que teria provocado a investida dos animais. O médico relatou que a paciente precisou de uma cirurgia de quatro horas e segue internada na UTI. “Nariz e lábio, nós tivemos que reconstruir na urgência, porque ela precisa comer. Agora, tem que reconstruir o couro cabeludo, pernas e braços”, explicou, segundo a CNN.

O quadro de saúde é considerado estável, mas inspira cuidados devido ao risco de infecção. “Agora, o organismo começa a lidar com a infecção, porque o cachorro tem a boca suja. Então, a cada mordida, ele coloca bactérias no organismo. Ela está recebendo cargas altas de antibiótico”, disse Ortiz.

Segundo relatos, o marido da vítima, de 80 anos, acordou com o barulho dos cães e conseguiu intervir, evitando que a situação fosse ainda mais grave. Ele também se feriu, mas sem maior gravidade. Os filhos do casal, que não vivem no Rio Grande do Sul, buscam compreender o que teria motivado o ataque.

No início do mês, outro episódio envolvendo cães de grande porte terminou em tragédia no estado. Em Minas do Leão, um homem de 62 anos foi morto após ser atacado por quatro pitbulls enquanto entregava lenha em uma propriedade. A tutora dos animais, de 82 anos, também ficou ferida.

Mais recentes

Imagem - EUA estuda tirar visto do comandante do Exército, general Tomás

EUA estuda tirar visto do comandante do Exército, general Tomás
Imagem - Influencer suspeito de desviar R$ 146 milhões via Pix é alvo de operação policial

Influencer suspeito de desviar R$ 146 milhões via Pix é alvo de operação policial
Imagem - Fux não é o único concursado que virou ministro do STF; veja histórico

Fux não é o único concursado que virou ministro do STF; veja histórico

MAIS LIDAS

Imagem - Palácio Thomé de Souza será desocupado: veja para onde vai a prefeitura e o futuro do espaço histórico
01

Palácio Thomé de Souza será desocupado: veja para onde vai a prefeitura e o futuro do espaço histórico

Imagem - Empresário morre e deixa R$ 30 milhões para funcionário de lanchonete que o atendia com carinho
02

Empresário morre e deixa R$ 30 milhões para funcionário de lanchonete que o atendia com carinho

Imagem - Veja como vive juiz que condenou Fernandinho Beira-Mar e não pode mais sair de casa
03

Veja como vive juiz que condenou Fernandinho Beira-Mar e não pode mais sair de casa

Imagem - Açougue de Salvador é alvo de investigação por descumprir regras de higiene e saúde
04

Açougue de Salvador é alvo de investigação por descumprir regras de higiene e saúde