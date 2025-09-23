Homem é preso por matar tia idosa com marteladas após discussão na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 23 de setembro de 2025 às 08:24
Um homem identificado com Emerson Castro Oliveira foi preso por matar a própria tia em Eunápolis, no Extremo-Sul da Bahia, no domingo (21). O suspeito teria agredido com marteladas Laurinda Conceição de Araújo, de 63 anos, na casa da vítima na zona rural da cidade após os dois entrarem em uma discussão.
De acordo com a TV Bahia, Emerson tentou fugir do local do crime, mas foi localizado por policiais militares na BR-101, já no município de Itagimirim. Depois de ser abordado pelos agentes de segurança, inclusive, o suspeito admitiu o crime. Ao revistarem Emerson, os policiais encontraram o celular de Laurinda.
Emerson matou Laurinda após discussão
Após a prisão, o suspeito foi levado pelos policiais para a Central de Flagrantes da 1ª Delegacia Territorial de Eunápolis e autuado em flagrante. De acordo com o Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), Emerson foi enquadrado no crime de feminicídio e vai passar por audiência de custódia nesta terça-feira (23), às 16h.
A audiência vai acontecer na 1ª Vara Criminal da Comarca de Eunápolis. O crime chocou a comunidade onde a vítima morava, mas não se sabe ainda o que teria motivado a discussão. No momento do ataque de Emerson, o marido de Laurinda estava na igreja.