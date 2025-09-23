Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Açougue de Salvador é alvo de investigação por descumprir regras de higiene e saúde

Estabelecimento fica no bairro de Matatu

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 08:13

Açougue fica em Matatu
Açougue fica em Matatu Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O Ministério Público da Bahia (MP-BA) ajuizou uma ação civil pública contra o açougue Casa de Carne Boi Real Ltda., conhecido como Casa de Carne Boi Real, localizado no bairro de Matatu, em Salvador. O estabelecimento é investigado após uma série de irregularidades graves serem identificadas. A ação foi ajuizada pela promotora de Justiça Joseane Suzart no último dia 11.

De acordo com o MP-BA, inspeções feitas pela Vigilância Sanitária, pelo Corpo de Bombeiros e pela Diretoria de Ações de Proteção e Defesa do Consumidor (Codecon) apontaram que o açougue descumpre regras básicas de higiene, saúde e segurança. Entre os problemas encontrados, estão a falta do alvará de saúde e do Certificado de Licença do Corpo de Bombeiros, além de péssimas condições de higiene, como freezers enferrujados, carnes penduradas de forma improvisada, ausência de informações sobre a validade dos produtos e até fiação elétrica exposta. As investigações começaram em 2024.

Ainda segundo o MP, também foi constatada a venda de produtos sem preços visíveis e sem qualquer informação sobre a procedência. Para a promotora Joseane Suzart, as falhas representam um risco direto à saúde e à segurança dos consumidores.

O estabelecimento já havia sido notificado em outras ocasiões. Em 2015, carnes foram apreendidas no local, que chegou a ser interditado. Em 2024, voltou a ser alertado duas vezes, mas não atendeu aos pedidos de regularização.

Leia mais

Imagem - Justiça aumenta pena e líder espiritual é condenado a mais de 50 anos por estupro na BA

Justiça aumenta pena e líder espiritual é condenado a mais de 50 anos por estupro na BA

Imagem - Vídeo: Filho de influenciadora tem caranguejo vivo retirado de ouvido após passeio na praia

Vídeo: Filho de influenciadora tem caranguejo vivo retirado de ouvido após passeio na praia

Regularização imediata

O MP-BA solicitou à Justiça que obrigue o açougue a se regularizar imediatamente, com apresentação da documentação exigida, correção dos problemas sanitários e de segurança e fornecimento das informações obrigatórias aos clientes, como preços e validade dos produtos.

Além disso, o órgão público pediu a condenação definitiva da empresa, aplicação de multa de R$ 50 mil por danos morais coletivos, a serem destinados ao Fundo Estadual dos Direitos do Consumidor, e responsabilização da Casa de Carne Boi Real por possíveis danos materiais e morais causados individualmente aos consumidores.

Mais recentes

Imagem - Homem é preso por matar tia idosa com marteladas após discussão na Bahia

Homem é preso por matar tia idosa com marteladas após discussão na Bahia
Imagem - Mulher morre atropelada enquanto levava filho para escola em Feira de Santana

Mulher morre atropelada enquanto levava filho para escola em Feira de Santana
Imagem - Justiça aumenta pena e líder espiritual é condenado a mais de 50 anos por estupro na BA

Justiça aumenta pena e líder espiritual é condenado a mais de 50 anos por estupro na BA

MAIS LIDAS

Imagem - Palácio Thomé de Souza será desocupado: veja para onde vai a prefeitura e o futuro do espaço histórico
01

Palácio Thomé de Souza será desocupado: veja para onde vai a prefeitura e o futuro do espaço histórico

Imagem - Empresário morre e deixa R$ 30 milhões para funcionário de lanchonete que o atendia com carinho
02

Empresário morre e deixa R$ 30 milhões para funcionário de lanchonete que o atendia com carinho

Imagem - Veja como vive juiz que condenou Fernandinho Beira-Mar e não pode mais sair de casa
03

Veja como vive juiz que condenou Fernandinho Beira-Mar e não pode mais sair de casa

Imagem - Açougue de Salvador é alvo de investigação por descumprir regras de higiene e saúde
04

Açougue de Salvador é alvo de investigação por descumprir regras de higiene e saúde