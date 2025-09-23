Acesse sua conta
Campanha de vacinação contra a raiva entra na última semana; veja onde encontrar imunizante em Salvador

Vacinação acontece até o dia 30 de setembro

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 09:27

Vacinação acontece até o dia 30 de setembro
Vacinação acontece até o dia 30 de setembro Crédito: Otávio Santos/Secom PMS

A Campanha de Vacinação Antirrábica, que intensifica as ações de imunização de cães e gatos contra a raiva em Salvador, termina na próxima terça-feira (30). Durante esse período, os tutores podem encontrar o imunizante em 91 unidades de saúde da capital baiana.

Até então, segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), já foram vacinados pouco mais de 200 mil cães e gatos. As ações seguem durante a semana, com equipes volantes e itinerantes percorrendo bairros estratégicos da capital baiana. Clique aqui e veja a lista completa dos locais onde o imunizante é aplicado. 

A imunização é fundamental para impedir a circulação do vírus, que pode ser transmitido aos seres humanos por meio da saliva de animais infectados. Graças à vacinação em massa, Salvador não registra casos de raiva humana desde 2004 e o último caso de raiva em animal doméstico (cães e gatos) foi registrado em 2009, mas a prevenção deve ser contínua. A raiva é uma doença grave, sem cura, e a única forma de evitar sua ocorrência é por meio da imunização regular dos pets.

“A vacinação é o principal instrumento que temos para evitar os casos de raiva no município e protege não só os animais, mas também todas as pessoas. É fundamental que os tutores levem seus cães e gatos para receber a dose anual e, assim, mantenham Salvador livre da doença”, reforça a médica veterinária Danielle Dantas, chefe do Setor de Vigilância e Controle da Raiva da SMS.

