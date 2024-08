VIOLÊNCIA

Ações da polícia na Bahia mataram quatro vezes mais crianças do que média nacional

Letalidade policial é maior entre adolescentes de 15 a 19 anos

Maysa Polcri

Publicado em 16 de agosto de 2024 às 05:30

Mais de 500 crianças e adolescentes foram vítimas de ações da polícia na Bahia em dois anos Crédito: Paula Fróes/Arquivo CORREIO

O assassinato de crianças baianas em ações das polícias é destaque no Panorama da Violência Letal e Sexual contra Crianças e Adolescentes no Brasil, lançado pela Unicef e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Segundo a pesquisa, um terço das mortes de jovens entre 10 e 19 anos, na Bahia, aconteceram em operações das forças de segurança. Foram 289 mortes apenas no ano passado, uma média de 13,9 a cada 100 mil habitantes. Enquanto isso, a média nacional foi de 3,1 - 4,4 vezes menor.

Ao longo dos últimos dois anos, a Bahia registrou aumento de 19,4% no número de jovens mortos em intervenções policiais. Foram 242, em 2022, contra 298 registradas no ano passado. No total, foram 531 vítimas, mais do que o registrado nos três estados mais populosos do Brasil: São Paulo (154), Minas Gerais (42) e Rio de Janeiro (246).

“Os números revelam o aumento das mortes de crianças por intervenção policial em todo o Brasil. É preciso dialogar de uma maneira efetiva com a segurança pública para a criação de operações que sejam menos impactantes na vida de crianças e adolescentes”, analisa Helena Oliveira, chefe do escritório da Unicef, em Salvador.

O Panorama da Violência demonstra qual faixa etária é mais alvo da letalidade policial. “Enquanto a taxa de mortalidade por ações da polícia de pessoas com mais de 19 anos foi de 2,8 a cada 100 mil, na faixa etária de 15 a 19 anos a taxa chegou a 6 por 100 mil adolescentes neste grupo etário”, pontua. Ou seja, a taxa de letalidade na faixa etária de 15 a 19 anos é 113,9% maior do que a verificada entre adultos, no país.