Ifood abre mais de 100 vagas com bolsas de até R$ 2,5 mil para todo o Brasil

Esther Morais
Publicado em 13 de agosto de 2025 às 10:13
O Ifood abriu as inscrições para mais de 100 vagas de estágio no formato híbrido ou remoto - varia conforme a área de atuação - com bolsa auxílio entre R$ 2,2 mil e R$ 2,5 mil. Os benefícios incluem auxílio academia, idiomas e home office, além de um clube exclusivo de descontos.
Os interessados devem se candidatar por meio do site da empresa (clique aqui para acessar) até 15 de setembro. Para isso, é preciso estar matriculado em curso superior no Brasil, com previsão de conclusão entre dezembro de 2026 e fevereiro de 2028, além de ter disponibilidade de 30 horas semanais.
A experiência abrange práticas profissionais em áreas como marketing, jurídico, finanças, RH, operações e logística, produto e design, engenharia de software e análise de dados.
O programa combina aprendizado teórico e prático por meio de mentorias, Plano de Desenvolvimento Individual (PDI), projetos desafiadores e acompanhamento direto de lideranças seniores.
“O iFuture é uma das nossas iniciativas para investir em pessoas alinhadas à cultura do iFood, jovens talentos que querem empreender, inovar, jogar junto e impactar o Brasil!”, explica Raphael Bozza, Vice Presidente de Pessoas do iFood. “O programa permite que estagiários explorem seu potencial máximo, aprendam, tenham muita responsabilidade e possam ser futuros líderes do nosso negócio”, acrecenta.
Bolsa-auxílio de R$ 2.200 até R$ 2.500
Benefício flexível (incluindo opções como cultura, mobilidade, farmácia e até plano pet)
Plano de saúde e odontológico
Vale-Alimentação
Seguro de Vida
Auxílio academia, idiomas e home office, além de um clube exclusivo de descontos.
Estágio iFuture 2025
Inscrições: 12 de agosto a 15 de setembro
Bolsa-auxílio: de R$ 2.200 até R$ 2.500
Pré-requisitos: estar matriculado em curso superior no Brasil, com previsão de conclusão entre dezembro de 2026 e fevereiro de 2028, e disponibilidade de 30 horas semanais.
Modelo: híbrido e remoto (a depender da área de atuação)