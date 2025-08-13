Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ifood abre mais de 100 vagas com bolsas de até R$ 2,5 mil para todo o Brasil

Há vagas híbridas e remotas

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 10:13

Ifood abre vagas remotas
Ifood abre vagas remotas Crédito: Divulgação

O Ifood abriu as inscrições para mais de 100 vagas de estágio no formato híbrido ou remoto - varia conforme a área de atuação - com bolsa auxílio entre R$ 2,2 mil e R$ 2,5 mil. Os benefícios incluem auxílio academia, idiomas e home office, além de um clube exclusivo de descontos.

Os interessados devem se candidatar por meio do site da empresa (clique aqui para acessar) até 15 de setembro. Para isso, é preciso estar matriculado em curso superior no Brasil, com previsão de conclusão entre dezembro de 2026 e fevereiro de 2028, além de ter disponibilidade de 30 horas semanais.

A experiência abrange práticas profissionais em áreas como marketing, jurídico, finanças, RH, operações e logística, produto e design, engenharia de software e análise de dados.

Leia mais

Imagem - Abertas inscrições para concurso em todos níveis de escolaridade com salários de R$ 9 mil

Abertas inscrições para concurso em todos níveis de escolaridade com salários de R$ 9 mil

Imagem - TJ abre inscrições para concurso público de nível médio com salário de R$ 6,3 mil

TJ abre inscrições para concurso público de nível médio com salário de R$ 6,3 mil

O programa combina aprendizado teórico e prático por meio de mentorias, Plano de Desenvolvimento Individual (PDI), projetos desafiadores e acompanhamento direto de lideranças seniores.

“O iFuture é uma das nossas iniciativas para investir em pessoas alinhadas à cultura do iFood, jovens talentos que querem empreender, inovar, jogar junto e impactar o Brasil!”, explica Raphael Bozza, Vice Presidente de Pessoas do iFood. “O programa permite que estagiários explorem seu potencial máximo, aprendam, tenham muita responsabilidade e possam ser futuros líderes do nosso negócio”, acrecenta.

Veja todos os benefícios: 

Bolsa-auxílio de R$ 2.200 até R$ 2.500

Benefício flexível (incluindo opções como cultura, mobilidade, farmácia e até plano pet)

Plano de saúde e odontológico

Vale-Alimentação

Seguro de Vida

Auxílio academia, idiomas e home office, além de um clube exclusivo de descontos.

Serviço:

Estágio iFuture 2025

Inscrições: 12 de agosto a 15 de setembro

Bolsa-auxílio: de R$ 2.200 até R$ 2.500

Pré-requisitos: estar matriculado em curso superior no Brasil, com previsão de conclusão entre dezembro de 2026 e fevereiro de 2028, e disponibilidade de 30 horas semanais.

Modelo: híbrido e remoto (a depender da área de atuação)

Mais recentes

Imagem - Sebrae abre concurso com salários de até R$ 8,8 mil

Sebrae abre concurso com salários de até R$ 8,8 mil
Imagem - Prefeitura publica concurso com 67 vagas imediatas e salários de até R$ 12,6 mil

Prefeitura publica concurso com 67 vagas imediatas e salários de até R$ 12,6 mil
Imagem - Abertas inscrições para concurso em todos níveis de escolaridade com salários de R$ 9 mil

Abertas inscrições para concurso em todos níveis de escolaridade com salários de R$ 9 mil

MAIS LIDAS

Imagem - TJ abre inscrições para concurso público de nível médio com salário de R$ 6,3 mil
01

TJ abre inscrições para concurso público de nível médio com salário de R$ 6,3 mil

Imagem - PM e empresária achados mortos em motel estavam dentro de banheira
02

PM e empresária achados mortos em motel estavam dentro de banheira

Imagem - Prefeitura na Bahia abre concurso com mais de 300 vagas e salários que chegam a R$ 12 mil
03

Prefeitura na Bahia abre concurso com mais de 300 vagas e salários que chegam a R$ 12 mil

Imagem - Prefeitura divulga edital de concurso com 672 vagas e salários de até R$ 7,5 mil
04

Prefeitura divulga edital de concurso com 672 vagas e salários de até R$ 7,5 mil