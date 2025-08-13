ESTÁGIO

Ifood abre mais de 100 vagas com bolsas de até R$ 2,5 mil para todo o Brasil

Há vagas híbridas e remotas

Esther Morais

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 10:13

Ifood abre vagas remotas Crédito: Divulgação

O Ifood abriu as inscrições para mais de 100 vagas de estágio no formato híbrido ou remoto - varia conforme a área de atuação - com bolsa auxílio entre R$ 2,2 mil e R$ 2,5 mil. Os benefícios incluem auxílio academia, idiomas e home office, além de um clube exclusivo de descontos.

Os interessados devem se candidatar por meio do site da empresa (clique aqui para acessar) até 15 de setembro. Para isso, é preciso estar matriculado em curso superior no Brasil, com previsão de conclusão entre dezembro de 2026 e fevereiro de 2028, além de ter disponibilidade de 30 horas semanais.

A experiência abrange práticas profissionais em áreas como marketing, jurídico, finanças, RH, operações e logística, produto e design, engenharia de software e análise de dados.

O programa combina aprendizado teórico e prático por meio de mentorias, Plano de Desenvolvimento Individual (PDI), projetos desafiadores e acompanhamento direto de lideranças seniores.

“O iFuture é uma das nossas iniciativas para investir em pessoas alinhadas à cultura do iFood, jovens talentos que querem empreender, inovar, jogar junto e impactar o Brasil!”, explica Raphael Bozza, Vice Presidente de Pessoas do iFood. “O programa permite que estagiários explorem seu potencial máximo, aprendam, tenham muita responsabilidade e possam ser futuros líderes do nosso negócio”, acrecenta.

Veja todos os benefícios:

Bolsa-auxílio de R$ 2.200 até R$ 2.500

Benefício flexível (incluindo opções como cultura, mobilidade, farmácia e até plano pet)

Plano de saúde e odontológico

Vale-Alimentação

Seguro de Vida

Auxílio academia, idiomas e home office, além de um clube exclusivo de descontos.

Serviço:

Estágio iFuture 2025

Inscrições: 12 de agosto a 15 de setembro

Bolsa-auxílio: de R$ 2.200 até R$ 2.500

Pré-requisitos: estar matriculado em curso superior no Brasil, com previsão de conclusão entre dezembro de 2026 e fevereiro de 2028, e disponibilidade de 30 horas semanais.