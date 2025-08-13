EMPREGO

Abertas inscrições para concurso em todos níveis de escolaridade com salários de R$ 9 mil

Vagas são em Prefeitura no interior de São Paulo

Esther Morais

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 08:09

Concurso público está aberto em prefeitura Crédito: Shutterstock

A Prefeitura de Itatinga (SP) abre nesta quarta-feira (13), às 9h, as inscrições para concurso público com 12 vagas, além de cadastro reserva, com salários que chegam a R$ 9.354,17. O certame conta com vagas para nível fundamental, médio, técnico e superior.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site OM Concursos até 03 de setembro de 2025, até 23h59. A taxa de inscrição varia entre R$ 9,00 e R$ 22,00, dependendo do cargo.

Para participar, o candidato precisa ter nacionalidade brasileira ou estrangeira nos termos da Constituição, estar em dia com a Justiça Eleitoral, possuir a escolaridade exigida para o cargo e ter, no mínimo, 18 anos completos até a data da nomeação.

O concurso oferece vagas imediatas e para cadastro reserva em cargos como, Inspetor de Alunos (R$ 1.717,18), para Ensino Fundamental, Auxiliar de Consultório Dentário (R$ 2.225,09), Secretário de Escola (R$ 2.634,63), Motorista (R$ 2.425,35), Auxiliar Contábil (R$ 3.241,75), para Ensino Médio ou Técnico, e Controlador Interno e Encarregado de Recursos Humanos (R$ 4.804,80), Psicólogo e Fonoaudiólogo (R$ 3.533,01), Diretor de CEI (R$ 5.849,31) e Médicos (até R$ 9.354,17), para Ensino Superior.

Confira os detalhes de cada vaga abaixo:

As provas serão objetivas, com questões de múltipla escolha, aplicadas em datas divulgadas com pelo menos cinco dias de antecedência. Alguns cargos também terão prova prática (como Motorista) ou análise de títulos (para cargos do magistério). A aprovação será obtida por quem atingir pelo menos 50 pontos na prova escrita.

Além do salário e do vale-alimentação, os aprovados terão estabilidade no cargo, pois as contratações serão feitas sob Regime Estatutário. Haverá também possibilidade de progressão na carreira e capacitação oferecida pelo município.