Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Salários iniciais de R$ 13,5 mil: MP-SP abre inscrições para concurso público

Interessados podem se inscrever a partir das 10h desta quinta-feira (14)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 06:48

Ministério Público de São Paulo Crédito: Divulgação

O Ministério Público do Estado de São Paulo (MP-SP) abre nesta quinta-feira (14), às 10h, o concurso público com 15 vagas imediatas e salários iniciais de até R$ 13,5 mil.

As inscrições podem ser feitas através deste site, sendo que o prazo termina às 23h59 do dia 15 de setembro. A taxa de inscrição é de R$ 181, mas doadores de sangue podem ter direito à isenção total.

Já quem estiver regularmente matriculado em curso pré-vestibular ou em curso superior e receber remuneração mensal inferior a dois salários mínimos ou for desempregado pode ter desconto de 50% na taxa de inscrição.

O concurso oferta 15 vagas para o cargo de Analista de Promotoria II e também objetiva preencher a formação de cadastro reserva. As oportunidades são para atuação nas áreas regionais da capital, da Grande Sai Paulo, de Santos e do Vale do Ribeira; Campinas e Taubaté; Piracicaba e Sorocaba; Araçatuba, Bauru e Presidente Prudente; Franca; Ribeirão Preto e São José do Rio Preto.

Concurso para Analista de Promotoria do MPSP

Matérias específicas cobradas no concurso por Reprodução/Edital Concurso MPSP
Calendário de prova do concurso de analista da promotoria do MPSP por Reprodução/Edital Concurso MPSP
Conteúdo das provas do concurso MPSP por Reprodução/Edital Concurso MPSP
Conteúdo das provas do concurso MPSP por Reprodução/Edital Concurso MPSP
Distribuição das vagas por Reprodução/Edital Concurso MPSP
Distribuição das vagas por Reprodução/Edital Concurso MPSP
Especialidade do cargo por Reprodução/Edital Concurso MPSP
Remuneração do concurso MPSP por Reprodução/Edital Concurso MPSP
1 de 8
Matérias específicas cobradas no concurso por Reprodução/Edital Concurso MPSP

Os selecionados terão carga horária de 40 horas semanais. Eles vão receber vencimento básico de R$ 5.162,22, gratificação de R$ 8.420,53, somando salário de R$ 13.581. Além disso, há auxílio alimentação mensal de R$ 1.450, auxílio transporte diário de R$ 17,80, e auxílio saúde mensal de R$ 2.037,26.

As provas objetiva e dissertativa serão aplicadas no dia 11 de novembro, no turno da manhã e da tarde, respectivamente. Ainda será definida a data da prova oral. A banca que avaliará o exame é da Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho – Fundação Vunesp.

Leia mais

Imagem - Emprego: Salvador tem 55 vagas com salários de até R$ 3 mil nesta quinta (14)

Emprego: Salvador tem 55 vagas com salários de até R$ 3 mil nesta quinta (14)

Imagem - Ifood abre mais de 100 vagas com bolsas de até R$ 2,5 mil para todo o Brasil

Ifood abre mais de 100 vagas com bolsas de até R$ 2,5 mil para todo o Brasil

Imagem - Abertas inscrições para concurso em todos níveis de escolaridade com salários de R$ 9 mil

Abertas inscrições para concurso em todos níveis de escolaridade com salários de R$ 9 mil

Mais recentes

Imagem - Prefeitura abre concurso com mais de 30 vagas e salários de até R$ 12.000,00

Prefeitura abre concurso com mais de 30 vagas e salários de até R$ 12.000,00
Imagem - Prefeitura abre concurso com mais de 170 vagas e salários de quase R$ 10 mil

Prefeitura abre concurso com mais de 170 vagas e salários de quase R$ 10 mil
Imagem - Emprego: Salvador tem 55 vagas com salários de até R$ 3 mil nesta quinta (14)

Emprego: Salvador tem 55 vagas com salários de até R$ 3 mil nesta quinta (14)

MAIS LIDAS

Imagem - Prefeitura abre inscrição para concurso com mais de 100 vagas e salários de até R$ 21,6 mil
01

Prefeitura abre inscrição para concurso com mais de 100 vagas e salários de até R$ 21,6 mil

Imagem - Prefeitura publica concurso com 67 vagas imediatas e salários de até R$ 12,6 mil
02

Prefeitura publica concurso com 67 vagas imediatas e salários de até R$ 12,6 mil

Imagem - Empresa de energia anuncia concurso com 150 vagas para eletricista com salário de até R$ 4.331,91
03

Empresa de energia anuncia concurso com 150 vagas para eletricista com salário de até R$ 4.331,91

Imagem - Concursos para Tribunais de Contas com nível médio têm salários de até R$ R$ 39.753,22
04

Concursos para Tribunais de Contas com nível médio têm salários de até R$ R$ 39.753,22