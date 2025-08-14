Emprego: Salvador tem 55 vagas com salários de até R$ 3 mil nesta quinta (14)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 14 de agosto de 2025 às 06:18
O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 55 vagas de emprego e estágio em Salvador para esta quinta-feira (14). Os candidatos deverão acessar o site Salvador Digital para agendar o atendimento, a partir das 17h. Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento.
Cozinheiro de Restaurante
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter experiência com A La Carte
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Coordenador de Restaurante
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter experiência com A La Carte
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Atendente de Padaria de Fatiados (vaga exclusiva para primeiro emprego)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter disponibilidade para fechamento de loja e carteira limpa
Salário: A combinar + benefícios
3 vagas
Atendente de Padaria de Fatiados
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade para fechamento de loja
Salário: A combinar + benefícios
3 vagas
Assistente de Vendas (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência
Salário: R$1.700,00 + benefícios
2 vagas
Repositor em Supermercado (vaga exclusiva para primeiro emprego)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter disponibilidade para carregar peso, para fechamento de loja e carteira limpa
Salário: A combinar + benefícios
2 vagas
Consultor Comercial
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter conhecimento no segmento de clínica do trabalho
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Consultor Comercial
Requisitos: Ensino superior completo em Administração ou áreas afins, seis meses de experiência com vendas, ter CNH B
Salário: A combinar + benefícios
4 vagas
Auxiliar de Limpeza Pesada
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade para pegar peso e para trabalhar na Paralela ou no Litoral Norte
Salário: R$1.625,09 + benefícios
3 vagas
Auxiliar de Limpeza
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência
Zona: bairros Águas Claras, Pirajá, Valéria, Cajazeiras ou fácil acesso à Estação de Metrô de Águas Claras
Salário: A combinar + benefícios
15 vagas
Auxiliar de Depósito
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, ter experiência em depósito do gênero alimentício e disponibilidade para fazer carga e descarga
Salário: R$1.518,00 + benefícios
2 vagas
Motorista de Caminhão
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter CNH D, disponibilidade para viajar e experiência na área de material de construção
Salário: R$2.140,57 + benefícios
1 vaga
Técnico em TI
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, desejável ter trabalhado no ramo atacadista de alimentos
Salário: R$3.060,00 + benefícios
1 vaga
Empregado Doméstico
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência
Salário: R$1.518,00 + benefícios
1 vaga
Operador de Telemarketing Ativo e Receptivo
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter boa dicção, poder de persuasão, habilidade com vendas, conhecimento de informática e digitação, possuir computador ou notebook para treinamento online, disponibilidade de horário e fácil acesso ao bairro do Cabula
Salário: A combinar + benefícios
15 vagas
Operador de Telemarketing Ativo e Receptivo
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter boa dicção e informática intermediária
Salário: A combinar + benefícios
Quantidade de vagas não informada