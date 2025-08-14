Acesse sua conta
Emprego: Salvador tem 55 vagas com salários de até R$ 3 mil nesta quinta (14)

Vagas são intermediadas pelo Simm

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 06:18

Simm oferece vagas em Salvador
Simm oferece vagas em Salvador Crédito: Bruno Concha / Secom PMS

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 55 vagas de emprego e estágio em Salvador para esta quinta-feira (14). Os candidatos deverão acessar o site Salvador Digital para agendar o atendimento, a partir das 17h. Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento.

Confira vagas:

Cozinheiro de Restaurante

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter experiência com A La Carte

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Coordenador de Restaurante

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter experiência com A La Carte

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Atendente de Padaria de Fatiados (vaga exclusiva para primeiro emprego)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter disponibilidade para fechamento de loja e carteira limpa

Salário: A combinar + benefícios

3 vagas

Atendente de Padaria de Fatiados

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade para fechamento de loja

Salário: A combinar + benefícios

3 vagas

Assistente de Vendas (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência

Salário: R$1.700,00 + benefícios

2 vagas

Repositor em Supermercado (vaga exclusiva para primeiro emprego)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter disponibilidade para carregar peso, para fechamento de loja e carteira limpa

Salário: A combinar + benefícios

2 vagas

Consultor Comercial

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter conhecimento no segmento de clínica do trabalho

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Consultor Comercial

Requisitos: Ensino superior completo em Administração ou áreas afins, seis meses de experiência com vendas, ter CNH B

Salário: A combinar + benefícios

4 vagas

Auxiliar de Limpeza Pesada

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade para pegar peso e para trabalhar na Paralela ou no Litoral Norte

Salário: R$1.625,09 + benefícios

3 vagas

Auxiliar de Limpeza

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência

Zona: bairros Águas Claras, Pirajá, Valéria, Cajazeiras ou fácil acesso à Estação de Metrô de Águas Claras

Salário: A combinar + benefícios

15 vagas

Auxiliar de Depósito

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, ter experiência em depósito do gênero alimentício e disponibilidade para fazer carga e descarga

Salário: R$1.518,00 + benefícios

2 vagas

Motorista de Caminhão

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter CNH D, disponibilidade para viajar e experiência na área de material de construção

Salário: R$2.140,57 + benefícios

1 vaga

Técnico em TI

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, desejável ter trabalhado no ramo atacadista de alimentos

Salário: R$3.060,00 + benefícios

1 vaga

Empregado Doméstico

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência

Salário: R$1.518,00 + benefícios

1 vaga

Operador de Telemarketing Ativo e Receptivo

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter boa dicção, poder de persuasão, habilidade com vendas, conhecimento de informática e digitação, possuir computador ou notebook para treinamento online, disponibilidade de horário e fácil acesso ao bairro do Cabula

Salário: A combinar + benefícios

15 vagas

Operador de Telemarketing Ativo e Receptivo

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter boa dicção e informática intermediária

Salário: A combinar + benefícios

Quantidade de vagas não informada

