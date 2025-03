CRIME

Jovem é morto a tiros nas imediações da Estação Lapa

Caso foi registrado na noite de domingo (9)

“Uma equipe do Silc/DHPP foi acionada na noite de domingo (9) sobre a morte de um homem identificado como Juan Bahia da Silva, de 23 anos, vítima de disparos de arma de fogo na localidade conhecida como Portelinha, no Vale dos Barris. As guias para remoção e perícia foram expedidas”, informa a Polícia Civil (PC) através de nota. >

De acordo com a polícia, diligências vão ser realizadas para identificar a motivação, a autoria e as circunstâncias do crime. O 18º Batalhão da Polícia Militar (BPM), segundo a corporação, também foi acionado por conta do crime. >