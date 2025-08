iNTERRUPÇÃO

Baldes e garrafas: como soteropolitanos se preparam para lidar com o corte no fornecimento de água

Cidade terá abastecimento interrompido nesta terça-feira (5)



Larissa Almeida

Gilberto Barbosa

Publicado em 5 de agosto de 2025 às 05:30

'Nem um pingo na torneira': bairros de Salvador registram até seis dias sem água por falta de abastecimento Crédito: Ana Lúcia Albuquerque/Arquivo CORREIO

Moradores de Salvador e outras 12 cidades baianas amanheceram sem água nesta terça-feira (5). A interrupção no abastecimento ocorreu a partir das 3h e deverá se estender até a noite, quando o fornecimento será retomado, com prazo de 48h para restabelecimento da normalidade. >

De acordo com a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), o corte no fornecimento ocorre devido a uma megaoperação de manutenção e melhoria na captação de água de Pedra do Cavalo, em estações de tratamento, reservatórios e em diversos pontos da rede distribuidora. >

Na capital, a recepção à notícia da interrupção foi mista: teve aqueles que já sabiam e se preparam antes para evitar problemas com a falta d’água e outros que não sabiam e foram surpreendidos com a notícia. >

A comunicóloga Vanessa Orleans se antecipou ao corte, limpou a cozinha e lavou as roupas no final de semana, para que não haja necessidade de usar água. Além disso, ela correu para comprar itens como baldes e garrafas para ajudar a manter o fluxo das tarefas domésticas. >

“Estou um pouco aflita porque água é tudo. Uso para cozinhar, escovar os dentes, dar descarga, tomar banho, entre outras coisas. Eu trabalho em casa, então a agonia é um pouco maior”, fala. >

Já o designer gráfico Luiz Santos, 30, foi pego de surpresa pela interrupção. Morador do bairro do Engenho Velho de Brotas, ele conta que não sabia do corte no fornecimento e que correu para encher os baldes que têm em casa. “Estou um pouco frustrado pela informação só ter chegado a mim faltando poucas horas e preocupado se o corte realmente vai durar o tempo previsto”. >

Além de Salvador, moradores Lauro de Freitas, Simões Filho, Candeias, Madre de Deus, Coração de Maria, Maracangalha (parte de São Sebatião do Passé), Santo Amaro, Conceição do Jacuípe, Terra Nova, Amélia Rodrigues, São Francisco do Conde e Saubara tiveram o fornecimento interrompido por conta da operação da Embasa. >

A previsão é que o serviço seja concluído na noite desta terça (5), quando o abastecimento de água começará a ser regularizado na área afetada. O retorno ocorre sempre de forma gradual, pois é preciso reiniciar a captação, tratamento e distribuição de água, com pressão suficiente para alcançar os pontos mais altos e distantes da rede. >