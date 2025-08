FORNECIMENTO INTERROMPIDO

Serviços restritos e gastos com caminhão-pipa: veja os prejuízos causados pela falta de água

Comerciantes relatam transtornos que terão ao longo desta terça-feira (5)

Larissa Almeida

Publicado em 5 de agosto de 2025 às 05:00

Carro-pipa na Graça Crédito: Arisson Marinho/ArquivoCORREIO

Treze cidades baianas, incluindo a capital Salvador, amanheceram sem água nesta terça-feira (5). A interrupção do fornecimento ocorre por causa de uma megaoperação de manutenção e melhoria na captação de água de Pedra do Cavalo, em estações de tratamento, reservatórios e em diversos pontos da rede distribuidora. Embora anunciada desde quinta-feira (31) pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), a falta de água está causando prejuízos aos comerciantes baianos. >

No caso do salão de beleza Miss Nail, que fica localizado no bairro da Pituba, em Salvador, o prejuízo é financeiro. É que, de acordo com a gerente Rita Souza, a única forma de manter o estabelecimento funcionando no primeiro dia útil da semana – uma grande parte dos salões de beleza só abrem de terça a sábado – é através da contratação de um serviço de fornecimento de água. >

“Vamos contratar um caminhão-pipa, como sempre fazemos. Já estamos nos preparando, porque é um custo a mais. Ainda tem o transtorno causado pela ausência de clientes, porque algumas já desmarcaram achando que não vai ter água. Então, gera uma perda de valores”, afirma. >

Confira as cidades baianas que ficarão sem água nesta terça (5) 1 de 13

Dona de um estúdio de beleza que leva o próprio nome, Naiara Pitta conta que já teve cancelamento de agendamentos e, por conta da água limitada, uma vez que não dispõe de grande volume de reservatório, decidiu restringir os serviços prestados no estabelecimento que funciona no bairro da Federação. >

“Dois clientes já cancelaram. Sempre que acontece de ficar sem água, acaba afetando o funcionamento, porque trabalhamos com beleza e fazemos serviços que demandam uma grande quantidade de água. Por conta disso, decidi que vamos fazer apenas serviços específicos, que não precisem de lavagem. Eu trabalho com permanente e amanhã não vou fazer, apenas aplicação de mega hair”, detalha. >

Assim como os salões de beleza, os estabelecimentos que oferecem o serviço de lava a jato para veículos automotivos devem sentir as consequências da interrupção do fornecimento de água. Segundo relatos de proprietários de negócios do ramo, já houve armazenamento prévio desde segunda-feira (4) para tentar economizar água. Quem tem poço ou grandes reservatórios, por exemplo, não demonstrou preocupação. >

Por sua vez, quem não tem como reservar grande volume de água já está pensando no prejuízo que vai ter. Esse é o caso de Juvenal Moreira, proprietário do Lava Jato do Jau, na Politeama de Baixo. “Eu tenho um tanque de 1,5 mil litros que me permite trabalhar até 15h. Então, amanhã vou iniciar o dia, mas sabendo que vou ter prejuízo, porque não vou pegar a mesma quantidade de carro que peguei hoje. Quando acabar água, vou para casa”, diz. >

Alternativas

O comerciante Fernando Majolo, proprietário da Lavanderia LAVME, na Pituba, disse que tem preparo para lidar com a situação até o prazo limite de restabelecimento do fornecimento – que é de 48h a partir da noite desta terça-feira (5). “Eu tenho reservas para situações como essa. Quando foi feita a instalação da lavanderia, foi incluído um volume extra de água. Então, temos como ter funcionamento por três dias. Se passar disso, vamos precisar começar a fazer conta”, pontua. >

Quatro restaurantes do Rio Vermelho, que participam do Rota RV, um circuito que oferece uma experiência sensorial e gastronômica à beira-mar, encontraram como alternativa a ajuda mútua. Por isso, os estabelecimentos do Manga, Silva Cozinha, Ayrà Gastrôbar e La Taperia vão compartilhar a água para evitar maiores prejuízos. >

“Quem tem uma caixa maior já se dispôs a disponibilizar para os outros, caso precise, enquanto outros estão estocando e estão com empresas de caminhão-pipa de sobre aviso, caso demore mais que o tempo mínimo previsto. Não chegaram a contratar, mas já deixaram organizado”, ressalta a assessoria de imprensa dos restaurantes. >