NESTA TERÇA (5)

Saiba o que fazer para lidar com a falta de água

Salvador e outros doze municípios baianos terão o fornecimento de água interrompido durante esta terça (5); previsão de retomada é à noite

A partir das 3h desta terça-feira (5), os moradores de Salvador, Lauro de Freitas, Simões Filho e outros 10 municípios da Bahia vão ter o fornecimento de água interrompido pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa). A parada no abastecimento se deve a uma grande operação de manutenção e melhoria na captação de água de Pedra do Cavalo, em estações de tratamento, reservatórios e em diversos pontos da rede distribuidora. >

Para lidar com a falta de água que deverá se estender até a noite de terça-feira, quando o fornecimento será retomado – com prazo de até 48h para restabelecimento da normalidade –, a diretora de Operação da Embasa na Região Metropolitana de Salvador (RMS), Joana Rolemberg, orienta que sejam adotadas medidas de economia. >

“A principal recomendação é o uso racional da água. Priorize as atividades básicas como beber, preparar alimentos e higiene. Banhos rápidos, fechamento da torneira ao escovar os dentes e reuso de água (como a da lavagem de roupas para limpeza do chão) são atitudes que ajudam a economizar”, aponta. >

Quem ainda não se organizou, pode antecipar, ainda hoje, tarefas que consomem mais água, como lavar roupas, lavar utensílios em maior quantidade e lavar o cabelo. Se o pet não tomou banho, é válido se empenhar nessa tarefa antes do anoitecer e, à noite, se dedicar ao enchimento de baldes e vasilhames que podem ser utilizados nesta terça. >

A quantidade de água distribuída diariamente é de cerca de 767 milhões de litros. Desse total, 65% vêm da barragem de Pedra do Cavalo, no rio Paraguaçu, em Cachoeira, e das “irmãs” Joanes I e Joanes II, seguindo para tratamento na Estação de Tratamento (ETA) Principal, localizada em Candeias. >

Os outros 35% são captados nas barragens de Joanes, Ipitanga I e II e Santa Helena, e tratados nas estações Teodoro Sampaio e Vieira Melo, que ficam no bairro da Boca do Rio. >

Para tentar amenizar a falta desses 767 milhões de litros de água, a recomendação é que cada casa tenha um reservatório capaz de suprir as necessidades por um dia ou mais. Também é indicado fazer o armazenamento em recipientes limpos e devidamente tampados para evitar contaminação e proliferação de mosquitos, inclusive o da dengue. >

“A água para beber e cozinhar deve ser separada em garrafas ou galões higienizados e armazenados em locais livre de circulação de animais. Não use baldes ou tonéis que tenham sido usados anteriormente com produtos químicos. Mantenha a água armazenada fora do alcance de crianças para prevenir acidentes”, instrui Joana. >