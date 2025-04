CRIME

PMs baleados trocaram tiros com mais de 10 traficantes do BDM; saiba quem são os mortos

Policiais e criminosos foram socorridos no Hospital Geral do Estado

Wendel de Novais

Publicado em 11 de abril de 2025 às 09:56

Tiroteio ocorreu em ladeira do Engenho Velho da Federação Crédito: Reprodução

Os policiais militares que foram baleados durante uma ação de patrulhamento na Rua João de Deus, no Engenho Velho de Federação, em Salvador, em sexta-feira (11), enfrentaram um grupo de mais de 10 criminosos no tiroteio que os deixou feridos. Isso porque a equipe, que é da Rondesp Atlântico, encontrou no local um bonde – grupo de homens armados – da facção do Bonde do Maluco (BDM), que tem atuação histórica na área do confronto. >

“Ao chegarem nessa rua que, na verdade, é uma ladeira que conecta o fim de linha do Engenho Velho da Federação à Vasco da Gama, os colegas encontram esse bonde fortemente armado. Ao notar a aproximação das viaturas, todos atiraram para tentar uma fuga. Conseguiram balear um soldado e um subtenente, mas dois deles caíram e os policiais estão bem”, conta uma fonte policial, que prefere não se identificar. >

Logo após o tiroteio, tanto os policiais como os traficantes foram socorridos para o Hospital Geral do Estado (HGE), que fica a menos de um quilômetro do local. Tanto o soldado, que foi atingido no queixo, como o subtenente, que levou um tiro na perna, estão fora de risco. Os dois criminosos, conhecidos pelo vulgo de ‘Faixa Preta’ e ‘Gordo’, que eram homens de rua da facção, não resistiram aos ferimentos. >

Armas, munições e drogas foram apreendidas na ação Crédito: PM-BA

Com os criminosos, foram apreendidas duas pistolas 9mm, 12 munições intactas, 64 pinos de cocaína, 15 pinos de haxixe, mais de 100 embalagens de MDMA, três sacos com cocaína, mais de 50 trouxas de maconha, duas balanças de precisão, um rádio comunicador e uma mochila. >

A fonte consultada pela reportagem explica ainda que o número de criminosos armados na rua se justifica pela guerra que acontece no Engenho Velho da Federação. “Os 10 traficantes na rua, às 1h, estão ali por conta de uma situação de divisão que existe no próprio bairro. No começo, é uma facção e lá para o final já é outra. Comando Vermelho (CV) e BDM disputam cada metro dessa área”, completa a fonte. >