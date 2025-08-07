RECÔNCAVO

Homem é preso após atropelar e matar tio por causa de herança na Bahia

Dupla disputava oficina da família em Cruz das Almas, no Recôncavo

Millena Marques

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 10:27

Polícia Civil Crédito: Polícia Civil/Divulgação

Um homem suspeito de atropelar e matar o tio foi preso em Cruz das Almas, no Recôncavo da Bahia, na manhã de terça-feira (5). O crime foi motivado por uma disputa relacionada a herança de estabelecimento comercial.

De acordo com a Polícia Civil, foi vítima de um atropelamento, enquanto conduzia uma motocicleta, no dia 30 de julho, na Rua Alfredo Passos, no centro do município. Inicialmente, a Delegacia Territorial registrou o caso como um acidente de trânsito com fatalidade. Após análises da perícia e das câmeras de segurança, constatou-se a tentativa de homicídio.

As imagens das câmeras mostraram que o acusado atropelou o corpo da vítima mais de uma vez, o que foi confirmado com as provas testemunhais. As investigações apontaram que havia uma disputa familiar pela herança de uma oficina, onde os dois trabalhavam. Antes de ser atropelado, Carlos Alberto arranhou o carro do sobrinho.