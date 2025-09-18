Acesse sua conta
Morre Brad Everett, ator de ‘Grey’s Anatomy’ e ‘Jurassic Park’

Brad também era conhecido como fotógrafo dos famosos e fez trabalhos em tapetes vermelhos e para várias revistas

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 18:22

Ator fez fama em Hollywood
Ator fez fama em Hollywood Crédito: Reprodução | Facebook

Nesta quinta-feira (18), cinema perdeu um ator que participou de uma das séries médicas mais conhecidas e premiadas, “Grey’s Anatomy”. Brad Everett Young teve uma participação e morreu aos 46 anos.

Segundo o site The Hollywood Reporter ele sofreu um acidente de carro no último domingo (14) e faleceu por causa dos graves ferimentos.

“A paixão de Brad pelas artes e pelas pessoas por trás delas era incomparável. Ele viveu sua missão de manter a criatividade viva, e seu legado continuará através da Dream Loud Official", diz o comunicado à imprensa enviado ao The Hollywood Reporter.

Brad atuou também como fotógrafo da série. Em sua trajetória, se destacou por produzir registros de famosos nos tapetes vermelhos de Hollywood, além de ter realizado ensaios para revistas como The Hollywood Reporter, Vanity Fair, Vogue, Elle, Haper’s Bazaar, People, Variety e outras.

Ele ainda integrou o elenco de "O Mundo é dos Jovens", "Felicity" e "Numb3rs" e em filmes como "Amor e Basquete" (2000), "As Panteras" (2000), "Jurassic Park III" (2001), "Eu Te Amo, Cara" (2009), "O Artista" (2011) e "Dr. Jekyll and Mr. Hyde" (2017).

O fotógrafo ainda fundou a Dream Loud Official, organização dedicada a restaurar e preservar programas de música e arte em escolas dos Estados Unidos. O objetivo de Brad era inspirar os professores e estudantes a criatividade e a arte como parte da educação.

