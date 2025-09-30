Acesse sua conta
PlayStation de Carlo Acutis pode ser reconhecido como relíquia pela Igreja; entenda

O primeiro “santo millennial” desperta questionamentos sobre como objetos modernos podem ser tratados pela Igreja Católica

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 15:45

PlayStation de Carlo Acutis pode virar relíquia? Igreja Católica avalia possibilidade
PlayStation de Carlo Acutis pode virar relíquia? Igreja Católica avalia possibilidade Crédito: Reprodução/Shutterstock/Divulgação

Desde a canonização de Carlo Acutis, no dia 7 de setembro, o interesse por seus objetos pessoais só cresce. Conhecido como o primeiro “santo millennial”, o jovem italiano, que morreu em 2006 aos 15 anos, está no centro de um debate inusitado: será que seu PlayStation, ou até mesmo o controle que ele utilizava, pode ser considerado uma relíquia oficial da Igreja Católica?

Para compreender a questão, é preciso entender como a Igreja classifica as relíquias. Elas são divididas em três categorias:

  • Primeira classe: partes do corpo do santo, como ossos, sangue ou cabelo
  • Segunda classe: objetos de uso pessoal, como roupas, terços, livros ou utensílios
  • Terceira classe: itens que tocaram relíquias de primeira ou segunda classe

Carlos Acutis, o santo millenial

A foto de Carlo Acutis está sendo exibida na Igreja de São Pedro por Marina Silva/CORREIO
Carlo Acutis por Divulgação
Carlo Acutis por Divulgação
Relíquia de Carlos Acutis por Arquivo Pessoal
Carlo Acutis por Reprodução/Associação Carlo Acutis
Reprodução por Carlos Acutis
Reprodução por Carlos Acutis
Carlos Acutis por Divulgação
1 de 8
A foto de Carlo Acutis está sendo exibida na Igreja de São Pedro por Marina Silva/CORREIO

Nesse contexto, o console de videogame de Acutis poderia se enquadrar como uma relíquia de segunda classe, já que foi um objeto usado diretamente por ele. Carlo ganhou o PlayStation aos 8 anos, mas estipulou para si mesmo um limite de apenas uma hora de jogo por semana. Atualmente, tanto o console quanto os controles permanecem sob a guarda de sua família.

Ainda não há definição oficial da Santa Sé sobre a possibilidade de incluir o videogame como relíquia. Caso isso aconteça, será um marco inédito, já que a Igreja nunca reconheceu um objeto tecnológico moderno nesse nível.

Carlo Acutis, apelidado de “influenciador de Deus”, conquistou milhares de fiéis pela sua devoção, sua vida simples e seu talento precoce para a programação. Desde sua canonização, relíquias como fios de cabelo, um pedaço de tecido que tocou seu corpo e até o pericárdio - membrana que envolve o coração - já foram expostas em igrejas pelo mundo, atraindo multidões em oração.

Tags:

Igreja Católica Carlo Acutis

