FÉ

PlayStation de Carlo Acutis pode ser reconhecido como relíquia pela Igreja; entenda

O primeiro “santo millennial” desperta questionamentos sobre como objetos modernos podem ser tratados pela Igreja Católica

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 15:45

PlayStation de Carlo Acutis pode virar relíquia? Igreja Católica avalia possibilidade Crédito: Reprodução/Shutterstock/Divulgação

Desde a canonização de Carlo Acutis, no dia 7 de setembro, o interesse por seus objetos pessoais só cresce. Conhecido como o primeiro “santo millennial”, o jovem italiano, que morreu em 2006 aos 15 anos, está no centro de um debate inusitado: será que seu PlayStation, ou até mesmo o controle que ele utilizava, pode ser considerado uma relíquia oficial da Igreja Católica?

Para compreender a questão, é preciso entender como a Igreja classifica as relíquias. Elas são divididas em três categorias:

Primeira classe: partes do corpo do santo, como ossos, sangue ou cabelo

partes do corpo do santo, como ossos, sangue ou cabelo Segunda classe: objetos de uso pessoal, como roupas, terços, livros ou utensílios



objetos de uso pessoal, como roupas, terços, livros ou utensílios Terceira classe: itens que tocaram relíquias de primeira ou segunda classe



Carlos Acutis, o santo millenial 1 de 8

Nesse contexto, o console de videogame de Acutis poderia se enquadrar como uma relíquia de segunda classe, já que foi um objeto usado diretamente por ele. Carlo ganhou o PlayStation aos 8 anos, mas estipulou para si mesmo um limite de apenas uma hora de jogo por semana. Atualmente, tanto o console quanto os controles permanecem sob a guarda de sua família.

Ainda não há definição oficial da Santa Sé sobre a possibilidade de incluir o videogame como relíquia. Caso isso aconteça, será um marco inédito, já que a Igreja nunca reconheceu um objeto tecnológico moderno nesse nível.