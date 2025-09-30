PlayStation de Carlo Acutis pode ser reconhecido como relíquia pela Igreja; entenda

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 30 de setembro de 2025 às 15:45
Desde a canonização de Carlo Acutis, no dia 7 de setembro, o interesse por seus objetos pessoais só cresce. Conhecido como o primeiro “santo millennial”, o jovem italiano, que morreu em 2006 aos 15 anos, está no centro de um debate inusitado: será que seu PlayStation, ou até mesmo o controle que ele utilizava, pode ser considerado uma relíquia oficial da Igreja Católica?
Para compreender a questão, é preciso entender como a Igreja classifica as relíquias. Elas são divididas em três categorias:
Carlos Acutis, o santo millenial
Nesse contexto, o console de videogame de Acutis poderia se enquadrar como uma relíquia de segunda classe, já que foi um objeto usado diretamente por ele. Carlo ganhou o PlayStation aos 8 anos, mas estipulou para si mesmo um limite de apenas uma hora de jogo por semana. Atualmente, tanto o console quanto os controles permanecem sob a guarda de sua família.
Ainda não há definição oficial da Santa Sé sobre a possibilidade de incluir o videogame como relíquia. Caso isso aconteça, será um marco inédito, já que a Igreja nunca reconheceu um objeto tecnológico moderno nesse nível.
Carlo Acutis, apelidado de “influenciador de Deus”, conquistou milhares de fiéis pela sua devoção, sua vida simples e seu talento precoce para a programação. Desde sua canonização, relíquias como fios de cabelo, um pedaço de tecido que tocou seu corpo e até o pericárdio - membrana que envolve o coração - já foram expostas em igrejas pelo mundo, atraindo multidões em oração.