Conheça 12 frases de Carlo Acutis que inspiram a missão de quem tem fé

Fernanda Varela
Publicado em 7 de setembro de 2025 às 13:00
Carlo Acutis, conhecido como “apóstolo da internet”, dedicou sua breve vida a evangelizar por meio das mídias digitais e a documentar milagres eucarísticos em um site que ele mesmo criou. Canonizado neste domingo (7), o jovem italiano que morreu em 2006, aos 15 anos, tornou-se inspiração para comunicadores católicos do mundo todo.
Carlo Acutis
Em sua curta trajetória, Carlo deixou reflexões que podem inspirar quem tem fé e segue o catolicismo.
Veja 12 frases atribuídas a ele:
1. “Estou feliz em morrer, porque vivi minha vida sem perder nem mesmo um minuto dela com coisas que Deus não gosta.”
2. “A única coisa que nós temos que pedir a Deus na oração é a vontade de ser santo.”
3. “O balão necessita de descarregar os seus pesos para poder elevar-se. Assim também a alma, para chegar ao céu, precisa de remover até às pequenas cargas que são os pecados veniais.”
4. “Ser cristão, para mim, significa observar o mundo e levar minha alegria e a minha força aos demais.”
5. “Peça ao seu Anjo da Guarda para ajudá-lo continuamente, de modo que ele se torne seu melhor amigo.”
6. “A nossa bússola deve ser a Palavra de Deus, com a qual devemos lidar constantemente, mas para uma meta como essa são precisos meios muito especiais, como os sacramentos e a oração.”
7. “Ofereço todos os sofrimentos desta minha partida ao Senhor, ao Papa e à Igreja, para não fazer o Purgatório e ir direto para o Paraíso.”
8. “Todos os dias vivo a Eucaristia como um diálogo constante com Jesus, como uma autêntica esperança. A Eucaristia é a minha autoestrada para o céu.”
9. “Os amigos são uma das nossas maiores riquezas, devem ser cultivados, com muito cuidado e ternura.”
10. “A tristeza é o olhar voltado para si; a felicidade é o olhar voltado para Jesus.”
11. “Todos nascemos originais, mas muitos de nós morremos como fotocópias.”
12. “A nossa meta deve ser o infinito, não o finito. O infinito é a nossa pátria. Desde sempre o Céu nos espera.”