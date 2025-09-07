Acesse sua conta
Conheça 12 frases de Carlo Acutis que inspiram a missão de quem tem fé

Jovem morreu aos 15 anos, vítima de leucemia

  Fernanda Varela

  Fernanda Varela

Publicado em 7 de setembro de 2025 às 13:00

Carlo Acutis
Carlo Acutis Crédito: Divulgação

Carlo Acutis, conhecido como “apóstolo da internet”, dedicou sua breve vida a evangelizar por meio das mídias digitais e a documentar milagres eucarísticos em um site que ele mesmo criou. Canonizado neste domingo (7), o jovem italiano que morreu em 2006, aos 15 anos, tornou-se inspiração para comunicadores católicos do mundo todo.

Carlo Acutis

Carlo Acutis por Reprodução
Carlo Acutis por Reprodução
Carlo Acutis por Reprodução
Carlo Acutis por Reprodução
Carlo Acutis por Reprodução
Carlo Acutis por Reprodução
Carlo Acutis por Reprodução
1 de 7
Carlo Acutis por Reprodução

Em sua curta trajetória, Carlo deixou reflexões que podem inspirar quem tem fé e segue o catolicismo.

Veja 12 frases atribuídas a ele:

1. “Estou feliz em morrer, porque vivi minha vida sem perder nem mesmo um minuto dela com coisas que Deus não gosta.”

2. “A única coisa que nós temos que pedir a Deus na oração é a vontade de ser santo.”

3. “O balão necessita de descarregar os seus pesos para poder elevar-se. Assim também a alma, para chegar ao céu, precisa de remover até às pequenas cargas que são os pecados veniais.”

4. “Ser cristão, para mim, significa observar o mundo e levar minha alegria e a minha força aos demais.”

5. “Peça ao seu Anjo da Guarda para ajudá-lo continuamente, de modo que ele se torne seu melhor amigo.”

6. “A nossa bússola deve ser a Palavra de Deus, com a qual devemos lidar constantemente, mas para uma meta como essa são precisos meios muito especiais, como os sacramentos e a oração.”

7. “Ofereço todos os sofrimentos desta minha partida ao Senhor, ao Papa e à Igreja, para não fazer o Purgatório e ir direto para o Paraíso.”

8. “Todos os dias vivo a Eucaristia como um diálogo constante com Jesus, como uma autêntica esperança. A Eucaristia é a minha autoestrada para o céu.”

9. “Os amigos são uma das nossas maiores riquezas, devem ser cultivados, com muito cuidado e ternura.”

10. “A tristeza é o olhar voltado para si; a felicidade é o olhar voltado para Jesus.”

11. “Todos nascemos originais, mas muitos de nós morremos como fotocópias.”

12. “A nossa meta deve ser o infinito, não o finito. O infinito é a nossa pátria. Desde sempre o Céu nos espera.”

