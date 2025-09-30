ELA VOLTOU!

Jornalista baiana retorna como celebrante em 'Casamento às Cegas', reality da Netflix

Programa agora reúne solteiros acima dos 50 anos em busca do amor

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 16:21

Pela segunda vez, Val Benvindo é a celebrante do reality show “Casamento às cegas”, da Netflix Crédito: Alexandre Pissaro

A Netflix lançou recentemente a nova temporada de 'Casamento às Cegas: Nunca é Tarde', que desta vez reúne participantes com mais de 50 anos em busca de conexões verdadeiras. Além das histórias de amor que já movimentam as redes sociais, uma presença especial chamou atenção: a da jornalista, apresentadora e influenciadora Val Benvindo, que retorna como celebrante oficial das cerimônias pelo segundo ano consecutivo.

“Eu sempre gostei muito do programa. Fiquei extremamente feliz com o convite no ano passado e estar novamente nesse papel foi incrível. Essa edição trouxe muito aprendizado. Os participantes estavam dispostos a criar laços, mas, ao mesmo tempo, conscientes de que poderiam dizer não. Falar de amor é sempre fundamental; independentemente da resposta, todos viveram intensamente essa experiência”, destacou Val.

Mantendo a essência das edições anteriores, o reality segue com o formato em que homens e mulheres se conhecem em cabines, sem contato visual, e chegam a um pedido de casamento antes do encontro cara a cara. A novidade está no recorte etário, que abriu espaço para um debate sobre relacionamentos na maturidade e a quebra de estereótipos ligados ao etarismo.

Para Val, essa representatividade é um dos pontos altos da temporada. “É muito importante ver pessoas mais velhas tendo visibilidade e reconhecendo que podem, sim, viver novas histórias de amor. A idade não deve ser um obstáculo para a construção de uma família ou para buscar a felicidade”, completou.