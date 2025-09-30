Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Jornalista baiana retorna como celebrante em 'Casamento às Cegas', reality da Netflix

Programa agora reúne solteiros acima dos 50 anos em busca do amor

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 16:21

Pela segunda vez, Val Benvindo é a celebrante do reality show “Casamento às cegas”, da Netflix
Pela segunda vez, Val Benvindo é a celebrante do reality show “Casamento às cegas”, da Netflix Crédito: Alexandre Pissaro

A Netflix lançou recentemente a nova temporada de 'Casamento às Cegas: Nunca é Tarde', que desta vez reúne participantes com mais de 50 anos em busca de conexões verdadeiras. Além das histórias de amor que já movimentam as redes sociais, uma presença especial chamou atenção: a da jornalista, apresentadora e influenciadora Val Benvindo, que retorna como celebrante oficial das cerimônias pelo segundo ano consecutivo.

“Eu sempre gostei muito do programa. Fiquei extremamente feliz com o convite no ano passado e estar novamente nesse papel foi incrível. Essa edição trouxe muito aprendizado. Os participantes estavam dispostos a criar laços, mas, ao mesmo tempo, conscientes de que poderiam dizer não. Falar de amor é sempre fundamental; independentemente da resposta, todos viveram intensamente essa experiência”, destacou Val.

Val Benvindo

Val Benvindo será a sexta atração do Porto dos Saberes por Reprodução/Instagram
Pela segunda vez, Val Benvindo é a celebrante do reality show “Casamento às cegas”, da Netflix por Alexandre Pissaro
Val Benvido por Reprodução / Instagram / @jordanfotografo
Val Benvindo por Divulgação
Val Benvindo por Divulgação
Camilla França, Mirtes Santa Rosa e Val Benvindo, no Umbu podcast por (Divulgação)
Pela segunda vez, Val Benvindo é a celebrante do reality show “Casamento às cegas”, da Netflix por Alexandre Pissaro
1 de 7
Val Benvindo será a sexta atração do Porto dos Saberes por Reprodução/Instagram

Leia mais

Imagem - Cantor sertanejo morre em colisão frontal após invadir contramão; mulher fica gravemente ferida

Cantor sertanejo morre em colisão frontal após invadir contramão; mulher fica gravemente ferida

Imagem - Brasileira morre atropelada em faixa de pedestres de Portugal; vaquinha supera R$ 120 mil

Brasileira morre atropelada em faixa de pedestres de Portugal; vaquinha supera R$ 120 mil

Imagem - 4 orações poderosas e simpatias para pedir proteção e bênçãos no dia de São Cosme e Damião

4 orações poderosas e simpatias para pedir proteção e bênçãos no dia de São Cosme e Damião

Casamento às Cegas 50+

Casamento às Cegas por Reprodução
Casamento às Cegas 50+ por Julia Mataruna/Netflix
Casamento às Cegas 50+ por Julia Mataruna/Netflix
Lica e Leonardo por Julia Mataruna/Netflix
Nívia e Ricardo por Julia Mataruna/Netflix
Sílvia e Rivo  por Julia Mataruna/Netflix
Lucielma e Mario Roberto  por Julia Mataruna/Netflix
Aidê e Edmilson por Julia Mataruna/Netflix
Pela segunda vez, Val Benvindo é a celebrante do reality show “Casamento às cegas”, da Netflix por Alexandre Pissaro
Pela segunda vez, Val Benvindo é a celebrante do reality show “Casamento às cegas”, da Netflix por Alexandre Pissaro
1 de 10
Casamento às Cegas por Reprodução

Mantendo a essência das edições anteriores, o reality segue com o formato em que homens e mulheres se conhecem em cabines, sem contato visual, e chegam a um pedido de casamento antes do encontro cara a cara. A novidade está no recorte etário, que abriu espaço para um debate sobre relacionamentos na maturidade e a quebra de estereótipos ligados ao etarismo.

Leia mais

Imagem - 'Fui criada para realizar': Val Benvindo fala sobre identidade, afeto e representatividade negra no Muncab

'Fui criada para realizar': Val Benvindo fala sobre identidade, afeto e representatividade negra no Muncab

Imagem - 'Ser mulher retada é saber de onde veio e ter orgulho de ser quem é', diz Val Benvindo

'Ser mulher retada é saber de onde veio e ter orgulho de ser quem é', diz Val Benvindo

Para Val, essa representatividade é um dos pontos altos da temporada. “É muito importante ver pessoas mais velhas tendo visibilidade e reconhecendo que podem, sim, viver novas histórias de amor. A idade não deve ser um obstáculo para a construção de uma família ou para buscar a felicidade”, completou.

Natural de Salvador, Val Benvindo carrega consigo uma forte ligação com a cultura afro-brasileira. Criada no bairro do Curuzu, berço do bloco afro Ilê Aiyê, ela é neta de Hilda Jitolu, fundadora do terreiro que deu origem ao grupo. Com essa herança, a jornalista leva às telas a comunicação e a representatividade da sua trajetória.

Leia mais

Imagem - Estudos mostram como a inteligência artificial pode transformar a arquitetura

Estudos mostram como a inteligência artificial pode transformar a arquitetura

Imagem - 7 dicas para fortalecer a intimidade no relacionamento

7 dicas para fortalecer a intimidade no relacionamento

Imagem - 4 lançamentos na Netflix na semana de 29 de setembro a 05 de outubro

4 lançamentos na Netflix na semana de 29 de setembro a 05 de outubro

Tags:

Casamento às Cegas val Benvindo

Mais recentes

Imagem - ‘Vale Tudo’: Globo divulga cena em que Heleninha descobre que Leonardo está vivo; veja

‘Vale Tudo’: Globo divulga cena em que Heleninha descobre que Leonardo está vivo; veja
Imagem - Demitido, Jacques encontra documento que muda tudo em 'Dona de Mim'

Demitido, Jacques encontra documento que muda tudo em 'Dona de Mim'
Imagem - VÍDEO: Brunna Gonçalves explica motivo de ter sido retirada de posto na Beija-Flor e parte pra outra escola

VÍDEO: Brunna Gonçalves explica motivo de ter sido retirada de posto na Beija-Flor e parte pra outra escola

MAIS LIDAS

Imagem - Pix ganha recurso inédito a partir desta quarta (1º); entenda impacto para usuários
01

Pix ganha recurso inédito a partir desta quarta (1º); entenda impacto para usuários

Imagem - Feirão oferece mais de 600 vagas de empregos e estágios
02

Feirão oferece mais de 600 vagas de empregos e estágios

Imagem - Alunos são flagrados fazendo sexo em faculdade de Salvador
03

Alunos são flagrados fazendo sexo em faculdade de Salvador

Imagem - Pai e mãe morrem afogados junto com a filha ao tentar salvar a menina de 5 anos
04

Pai e mãe morrem afogados junto com a filha ao tentar salvar a menina de 5 anos