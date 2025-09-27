FÉ E DEVOÇÃO

4 orações poderosas e simpatias para pedir proteção e bênçãos no dia de São Cosme e Damião

Descubra orações e simpatias para atrair saúde, alegria e prosperidade para a sua vida e família

Publicado em 27 de setembro de 2025 às 16:37

O Dia de São Cosme e Damião, celebrado neste sábado (27), é uma das datas religiosas mais queridas no Brasil, especialmente entre crianças e famílias. Padroeiros da saúde, da infância e do amor fraternal, os irmãos gêmeos dedicaram a vida a cuidar dos enfermos de forma gratuita, tornando-se símbolos de caridade, fé e proteção.

Além da distribuição de doces, tradição que colore ruas e praças em todo o país, muitos devotos aproveitam a ocasião para fazer orações e simpatias em busca de bênçãos, saúde e prosperidade.

Cosme e Damião viveram no século III e ficaram conhecidos por exercer a medicina sem cobrar, tratando principalmente os mais pobres. Sua prática unia fé cristã e dedicação ao próximo, o que lhes trouxe grande prestígio. Perseguidos durante o governo de Diocleciano, foram martirizados por não renunciar à fé.

Pela Igreja Católica, são considerados padroeiros dos médicos, farmacêuticos e protetores das crianças, recebendo homenagens até hoje em diversas tradições religiosas, inclusive em sincretismo com os Erês da Umbanda.

Oração pela proteção e saúde

"São Cosme e São Damião, que dedicaram suas vidas a curar os doentes e aliviar os sofrimentos, abençoem os médicos, fortaleçam minha saúde e protejam todas as crianças. Que a simplicidade e a inocência que marcaram suas vidas também habitem em meu coração. São Cosme e São Damião, rogai por nós. Amém."

Oração para alcançar uma graça

"Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cosme e Damião, com o poder de Deus e da Virgem Maria, intercedam por mim neste pedido (faça seu pedido). Que assim seja. Amém."

Simpatia para proteger os filhos

Distribua balas para crianças necessitadas, mas guarde uma para você. Em casa, enterre a bala em um jardim ou vaso de plantas e faça o pedido: "São Cosme e São Damião, tragam alegria e proteção para todas as crianças, especialmente as da minha família. Que nunca falte alimento, abrigo e amor."

Simpatia para alcançar uma graça

Na lua cheia de uma quarta-feira, leve um pacote de balas a uma praça com crianças brincando. Deixe os doces em um local visível e diga: "Eu, (seu nome), ofereço estas balas a São Cosme e São Damião em agradecimento e devoção."

Além das orações e simpatias, muitos fiéis montam pequenos altares com velas coloridas, flores e doces para reforçar a conexão espiritual com os santos. O gesto é visto como uma forma de agradecer e renovar a fé, atraindo boas energias, proteção e prosperidade.