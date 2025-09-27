Acesse sua conta
4 orações poderosas e simpatias para pedir proteção e bênçãos no dia de São Cosme e Damião

Descubra orações e simpatias para atrair saúde, alegria e prosperidade para a sua vida e família

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de setembro de 2025 às 16:37

São Cosme e Damião são conhecidos por operarem milagres (Imagem: Luis Fraga | Shutterstock)
São Cosme e Damião são conhecidos por operarem milagres  Crédito: Luis Fraga | Shutterstock

O Dia de São Cosme e Damião, celebrado neste sábado (27), é uma das datas religiosas mais queridas no Brasil, especialmente entre crianças e famílias. Padroeiros da saúde, da infância e do amor fraternal, os irmãos gêmeos dedicaram a vida a cuidar dos enfermos de forma gratuita, tornando-se símbolos de caridade, fé e proteção.

Além da distribuição de doces, tradição que colore ruas e praças em todo o país, muitos devotos aproveitam a ocasião para fazer orações e simpatias em busca de bênçãos, saúde e prosperidade.

Cosme e Damião viveram no século III e ficaram conhecidos por exercer a medicina sem cobrar, tratando principalmente os mais pobres. Sua prática unia fé cristã e dedicação ao próximo, o que lhes trouxe grande prestígio. Perseguidos durante o governo de Diocleciano, foram martirizados por não renunciar à fé.

Pela Igreja Católica, são considerados padroeiros dos médicos, farmacêuticos e protetores das crianças, recebendo homenagens até hoje em diversas tradições religiosas, inclusive em sincretismo com os Erês da Umbanda.

  • Oração pela proteção e saúde

"São Cosme e São Damião, que dedicaram suas vidas a curar os doentes e aliviar os sofrimentos, abençoem os médicos, fortaleçam minha saúde e protejam todas as crianças. Que a simplicidade e a inocência que marcaram suas vidas também habitem em meu coração. São Cosme e São Damião, rogai por nós. Amém."

  • Oração para alcançar uma graça

"Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cosme e Damião, com o poder de Deus e da Virgem Maria, intercedam por mim neste pedido (faça seu pedido). Que assim seja. Amém."

São Cosme e Damião

Andor de São Cosme e Damião por Paula Fróes/CORREIO
São Cosme e Damião são conhecidos por operarem milagres  por Imagem: Luis Fraga | Shutterstock
Os santos gêmeos Cosme e Damião, sincretizados como Ibejis no candomblé, são muito populares por Antônio Saturnino/Arquivo Correio
O caruru de São Cosme e Damião foi declarado patrimônio imaterial da Bahia pelo Conselho Estadual de Cultura (CEC) por Divulgação
São Cosme e Damião são reconhecidos por sua proteção às crianças e por representarem cura, bondade e serviço ao próximo  por Imagem: hramikona | Shutterstock
Simpatias para São Cosme e Damião incluem doces para os santos por Imagem: Soslan B | Shutterstock
Celebração dos Santos São Cosme e Damião por Arquivo Correio
Celebração dos Santos São Cosme e Damião  por Arquivo Correio
1 de 8
Andor de São Cosme e Damião por Paula Fróes/CORREIO

  • Simpatia para proteger os filhos

Distribua balas para crianças necessitadas, mas guarde uma para você. Em casa, enterre a bala em um jardim ou vaso de plantas e faça o pedido: "São Cosme e São Damião, tragam alegria e proteção para todas as crianças, especialmente as da minha família. Que nunca falte alimento, abrigo e amor."

  • Simpatia para alcançar uma graça

Na lua cheia de uma quarta-feira, leve um pacote de balas a uma praça com crianças brincando. Deixe os doces em um local visível e diga: "Eu, (seu nome), ofereço estas balas a São Cosme e São Damião em agradecimento e devoção."

Além das orações e simpatias, muitos fiéis montam pequenos altares com velas coloridas, flores e doces para reforçar a conexão espiritual com os santos. O gesto é visto como uma forma de agradecer e renovar a fé, atraindo boas energias, proteção e prosperidade.

O Dia de São Cosme e Damião é, acima de tudo, uma celebração de fé, partilha e esperança, lembrando a todos o poder da caridade e da união.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Largo Tereza Batista terá show no dia de São Cosme e Damião

Procissão para São Cosme e Damião reúne multidão na Liberdade

Bahia homenageia santos Cosme e Damião com comidas de orixá

Caruru de Cosme e Damião é oficializado como Patrimônio Cultural da Bahia

6 simpatias para o Dia de São Cosme e Damião

Tags:

são Cosme E Damião

