Largo Tereza Batista terá show no dia de São Cosme e Damião

Música e poesia vão marcar homenagem aos Ibejis neste sábado (27)

  • Foto do(a) author(a) Gil Santos

  • Gil Santos

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 17:51

Evento reunirá música e ancestralidade
Evento reunirá música e ancestralidade Crédito: divulgacao

O Largo Tereza Batista, no Pelourinho, terá show em comemoração aos Ibeji, São Cosme e Damião, neste sábado (27). A atração será o cantor, compositor e jornalista Romero Mateus, que apresenta o espetáculo Samba dos Caminhos, a partir das 20h. O evento terá convidados, lançamento de livro e contação de histórias.

Romero contou que será uma noite de samba, poesia e ancestralidade, unindo música, fé e tradição popular. Ele comemora 14 anos de carreira e o segundo ano como cantor solo, em um espetáculo músico-teatral que mistura samba de roda, samba funk, samba reggae, samba canção, música de terreiro e black music.

Além do show, será realizada a gravação do audiovisual Samba dos Caminhos. O público vai acompanhar a estreia da performance Bahia Angoleira, com Romero e as sambistas Jéssica Paraguaçu, Velluma Azevedo e Denise Fersan, em homenagem ao mestre Renê, fundador do grupo Acanne de Capoeira Angola.

Durante o evento a escritora Carolina Rocha (Dandara Suburbana) vai lançar em performance o livro É Culpa do Diabo, fruto de sua tese de doutorado. Na mesma noite, a autora também apresenta Ebó Coletivo, que estará disponível para venda e autógrafos. Haverá ainda contação de itãs com Mário Omar e Rick Bandeira.

