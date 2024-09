PATRIMÔNIO RESGUARDADO

Caruru de Cosme e Damião é oficializado como Patrimônio Cultural da Bahia

Decreto foi publicado no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira

Da Redação

Publicado em 27 de setembro de 2024 às 09:35

Caruru Crédito: Arquivo de Táta Ricardo

No dia em que os santos gêmeos são homenageados, o Governo do Estado oficializa o Caruru de São Cosme e São Damião como Patrimônio Cultural Imaterial da Bahia. O decreto foi publicado no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (27). O ato de entrega do título será realizado pelo Secretário de Cultura Bruno Monteiro, às 13h, durante o I Seminário de Patrimônio Imaterial – Reconstruindo Memórias, no Museu de Arte da Bahia (MAB), no Corredor da Vitória.

Em plenária realizada no dia 19 de setembro, o Conselho Estadual de Cultura (CEC) aprovou por unanimidade o Registro Especial da Festa do Caruru de São Cosme e São Damião como Patrimônio Cultural Imaterial da Bahia, a ser inscrito no Livro de Registro Especial dos Eventos e Celebrações e no Livro do Registro Especial dos Saberes e Modos de Fazer. Os estudos para o registro foram realizados pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (IPAC), unidade vinculada à Secretaria de Cultura do Estado (SecultBa).

O culto a São Cosme e Damião, os santos gêmeos da igreja católica, ganharam especial aspecto na cultura afro-brasileira e afro-baiana ao encontrarem correspondência com o culto aos Ibejis, divindades gêmeas das religiões afro-brasileiras. As celebrações acontecem no dia 27 de Setembro, com o tradicional caruru.