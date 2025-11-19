Ivete Sangalo será atração principal do Camarote Salvador no Carnaval; veja os detalhes

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 19 de novembro de 2025 às 13:14
O Carnaval no Camarote Salvador será encerrado em grande estilo em 2026. Ivete Sangalo foi confirmada como a atração principal da terça-feira de folia, no dia 17 de fevereiro. Ela se apresentará no Palco Praia pelo segundo ano consecutivo.
"“Ivete é uma potência musical e representa muito bem a cultura e a música baiana. Ela é sinônimo de alegria por onde passa e, mais uma vez, vai marcar a história do Camarote Salvador. Estamos muito animados em confirmar seu nome em nosso line-up", comemorou Luciana Villas Boas, CEO da Premium Entretenimento, empresa responsável pelo evento.
Ivete Sangalo no Camarote Salvador
Dona de hits como "O Verão Bateu em Minha Porta”, “Energia de Gostosa”, “Macetando” e “Cria da Ivete”,Veveta também comandará milhares de foliões com a passagem de seu trio elétrico pelos circuitos Dodô (Barra-Ondina) e Osmar (Campo Grande).
Além de Ivete, o Camarote Salvador terá um line-up recheado de grandes artistas, como o norte-americano Ne-Yo. Ele retorna ao evento na segunda-feira de Carnaval, dia 16 de fevereiro, no Palco Praia. Entre os destaques da nova geração da música brasileira, estão Nattan, Felipe Amorim, João Gomes e Pedro Sampaio, que comandam a festa nos dias 12, 13, 14 e 16 de fevereiro, respectivamente.
Também estão confirmados outros astros da Axé Music, incluindo Leo Santana, Timbalada, Bell Marques e Saulo Fernandes, que vão se apresentar na sexta (13), sábado (14), domingo (15) e segunda (16), respectivamente. Já a cena eletrônica vai ser representada por artistas como Vintage Culture e Mochakk, que se apresentarão no palco Salvador Club na quinta e sexta-feira de Carnaval.
Serviço:
Camarote Salvador 2026
Data: 12 a 17 de fevereiro
Local: Circuito Barra-Ondina
Ingressos: https://funplace.site/