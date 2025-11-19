VEVETA CONFIRMADA

Ivete Sangalo será atração principal do Camarote Salvador no Carnaval; veja os detalhes

Cantora se apresentará no Palco Praia pelo segundo ano consecutivo

Giuliana Mancini

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 13:14

Ivete Sangalo no Camarote Salvador Crédito: Divulgação

O Carnaval no Camarote Salvador será encerrado em grande estilo em 2026. Ivete Sangalo foi confirmada como a atração principal da terça-feira de folia, no dia 17 de fevereiro. Ela se apresentará no Palco Praia pelo segundo ano consecutivo.

"“Ivete é uma potência musical e representa muito bem a cultura e a música baiana. Ela é sinônimo de alegria por onde passa e, mais uma vez, vai marcar a história do Camarote Salvador. Estamos muito animados em confirmar seu nome em nosso line-up", comemorou Luciana Villas Boas, CEO da Premium Entretenimento, empresa responsável pelo evento.

Ivete Sangalo no Camarote Salvador 1 de 9

Dona de hits como "O Verão Bateu em Minha Porta”, “Energia de Gostosa”, “Macetando” e “Cria da Ivete”,Veveta também comandará milhares de foliões com a passagem de seu trio elétrico pelos circuitos Dodô (Barra-Ondina) e Osmar (Campo Grande).



Além de Ivete, o Camarote Salvador terá um line-up recheado de grandes artistas, como o norte-americano Ne-Yo. Ele retorna ao evento na segunda-feira de Carnaval, dia 16 de fevereiro, no Palco Praia. Entre os destaques da nova geração da música brasileira, estão Nattan, Felipe Amorim, João Gomes e Pedro Sampaio, que comandam a festa nos dias 12, 13, 14 e 16 de fevereiro, respectivamente.

Também estão confirmados outros astros da Axé Music, incluindo Leo Santana, Timbalada, Bell Marques e Saulo Fernandes, que vão se apresentar na sexta (13), sábado (14), domingo (15) e segunda (16), respectivamente. Já a cena eletrônica vai ser representada por artistas como Vintage Culture e Mochakk, que se apresentarão no palco Salvador Club na quinta e sexta-feira de Carnaval.

Serviço:

Camarote Salvador 2026

Data: 12 a 17 de fevereiro

Local: Circuito Barra-Ondina