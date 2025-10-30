CARNAVAL DE SALVADOR

Carnaval 2026: Camarote Salvador anuncia Mochakk no line-up

DJ brasileiro vai representar a música eletrônica no palco Salvador Club

Felipe Sena

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 18:43

Mochakk Crédito: Divulgação

Um dos expoentes da música eletrônica no Brasil, o DJ e produtor musical Mochakk ser uma dos artistas da line-up do Camarote Salvador na sexta-feira de Carnaval, no dia 13 de fevereiro. O artista promete trazer uma discografia marcada por sucessos como “Da Fonk”, “Jealous”, “False Need” e “Maria”.

“Essa será a terceira vez que teremos o Mochakk no nosso line-up. A apresentação dele é eletrizante e tem tudo a ver com a energia do Camarote Salvador. Vai ser uma experiência única”, diz Luciana Villas Boas, CEO da Premium Entretenimento, empresa responsável pelo evento.

Nascido em Sorocaba, no interior de São Paulo, Pedro Maia, conhecido como Mochakk, começou a fazer beats de hip-hop aos 12 anos. Três anos depois, iniciou no universo da discotecagem paulista, trazendo referências da cultura urbana e da música brasileira.

O artista viralizou nas redes sociais com vídeos que mesclavam funk e música eletrônica. Hoje, ele acumula mais de 1,7 milhão de ouvintes mensais no Spotify.

Serviço

Camarote Salvador 2026

Data: 12 a 17 de fevereiro