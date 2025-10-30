Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Carnaval 2026: Camarote Salvador anuncia Mochakk no line-up

DJ brasileiro vai representar a música eletrônica no palco Salvador Club

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 18:43

Mochakk
Mochakk Crédito: Divulgação

Um dos expoentes da música eletrônica no Brasil, o DJ e produtor musical Mochakk ser uma dos artistas da line-up do Camarote Salvador na sexta-feira de Carnaval, no dia 13 de fevereiro. O artista promete trazer uma discografia marcada por sucessos como “Da Fonk”, “Jealous”, “False Need” e “Maria”.

Mochakk

Mochakk por Reprodução | Instagram
Mochakk por Reprodução | Instagram
Mochakk por Reprodução | Instagram
Mochakk por Reprodução | Instagram
Mochakk por Reprodução | Instagram
Mochakk por Reprodução | Instagram
1 de 6
Mochakk por Reprodução | Instagram

Leia mais

Imagem - Camarote Salvador confirma show de Saulo Fernandes pelo terceiro ano seguido

Camarote Salvador confirma show de Saulo Fernandes pelo terceiro ano seguido

Imagem - João Gomes fará show no Camarote Salvador no Carnaval 2026

João Gomes fará show no Camarote Salvador no Carnaval 2026

Imagem - Camarote Salvador confirma Léo Santana no Carnaval de 2026; veja data

Camarote Salvador confirma Léo Santana no Carnaval de 2026; veja data

“Essa será a terceira vez que teremos o Mochakk no nosso line-up. A apresentação dele é eletrizante e tem tudo a ver com a energia do Camarote Salvador. Vai ser uma experiência única”, diz Luciana Villas Boas, CEO da Premium Entretenimento, empresa responsável pelo evento.

Nascido em Sorocaba, no interior de São Paulo, Pedro Maia, conhecido como Mochakk, começou a fazer beats de hip-hop aos 12 anos. Três anos depois, iniciou no universo da discotecagem paulista, trazendo referências da cultura urbana e da música brasileira.

O artista viralizou nas redes sociais com vídeos que mesclavam funk e música eletrônica. Hoje, ele acumula mais de 1,7 milhão de ouvintes mensais no Spotify.

Serviço

Camarote Salvador 2026

Data: 12 a 17 de fevereiro

Local: Circuito Barra-Ondina

Leia mais

Imagem - 7 fatores que podem afetar a qualidade do sono e a saúde

7 fatores que podem afetar a qualidade do sono e a saúde

Imagem - 4 vitaminas caseiras ricas em proteínas para melhorar a recuperação muscular

4 vitaminas caseiras ricas em proteínas para melhorar a recuperação muscular

Imagem - 8 passos para desapegar e transformar a vida

8 passos para desapegar e transformar a vida

Mais recentes

Imagem - Anjo da guarda anuncia boas notícias para 3 signos nesta terça (28): a tempestade chega ao fim e a paz que você pediu está perto

Anjo da guarda anuncia boas notícias para 3 signos nesta terça (28): a tempestade chega ao fim e a paz que você pediu está perto
Imagem - Mulher revela estar grávida do atacante do Corinthians Memphis Depay e diz que jogador sumiu, diz coluna

Mulher revela estar grávida do atacante do Corinthians Memphis Depay e diz que jogador sumiu, diz coluna
Imagem - Que mico! Noiva confunde policiais com dançarinos eróticos durante chá de lingerie e vídeo viraliza

Que mico! Noiva confunde policiais com dançarinos eróticos durante chá de lingerie e vídeo viraliza

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada