Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Por que nesse país as crianças são deixadas na floresta para aprenderem habilidades de sobrevivência

Crianças holandesas enfrentam a floresta sozinhas para estimular a confiança e a autonomia

  • V
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 13:36

Na Holanda, as crianças aprendem desde cedo a não depender excessivamente dos adultos
Na Holanda, as crianças aprendem desde cedo a não depender excessivamente dos adultos Crédito: Freepik

Na Holanda, existe uma tradição chamada “dropping”, muito comum entre escoteiros e algumas escolas.

Crianças, geralmente pré-adolescentes, enfrentam um desafio noturno: são deixadas em uma floresta e precisam encontrar o caminho de volta sozinhas.

Crianças tem educação diferente na Holanda

Holanda por Reprodução
Holanda por Reprodução
Holanda por Reprodução
Holanda por Reprodução
Holanda por Reprodução
1 de 5
Holanda por Reprodução

A intenção é criar um desafio e, muitas vezes, elas chegam cambaleando por volta das 2 ou 3 da manhã. Mas o objetivo não é assustar e, sim, estimular a autonomia, confiança e habilidades de orientação dos pequenos.

Como funciona

Segundo o jornal The Independent, algumas variações do desafio, inspiradas em exercícios militares, incluem adultos seguindo os grupos de crianças, mas sem guiá-las diretamente, podendo apenas deixar bilhetes misteriosos como pistas.

Para aumentar a dificuldade, os organizadores podem vendar os olhos das crianças no caminho até o ponto de início ou dirigir em círculos, confundindo totalmente seu senso de direção.

Em certas ocasiões, eles chegam a se esconder entre a vegetação rasteira, imitando sons de animais para assustar os participantes.

Tradição holandesa

Se o dropping lhe soa estranho, é porque você não cresceu na Holanda. Lá, a infância é vivida de um jeito diferente do que muitos estão acostumados.

As crianças aprendem a não depender excessivamente dos adultos, enquanto os adultos são incentivados a permitir que elas resolvam seus próprios problemas.

O dropping leva esses princípios ao extremo, baseando-se na ideia de que, mesmo cansadas, com fome e desorientadas, as crianças sentem uma emoção única por estar no comando.

Guardado na memória

Muitos adultos na Holanda lembram com carinho de suas experiências com o dropping.

Em entrevista ao The Independent, Rik Oudega, hoje líder escoteiro, contou que uma vez foi parado pela polícia enquanto dirigia na contramão de uma rua de sentido único, a caminho de um lugar onde iria fazer suas necessidades.

Os policiais pediram que ele abaixasse o vidro e olharam para o banco de trás, onde estavam quatro crianças de olhos vendados, o que, segundo Oudega, não era permitido.

Ele tentou parecer inocente, explicando que estava ali apenas para uma entrega e torcendo para que tudo desse certo.

No final, os policiais apenas se entreolharam, sorriram e desejaram uma boa noite, certamente familiarizados com a tradição holandesa.

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Marcela Tomaszewski chama Dado Dolabella de 'narcisista' e diz que teve 'medo e pena' do ator: 'Não sabia o que poderia acontecer'

Marcela Tomaszewski chama Dado Dolabella de 'narcisista' e diz que teve 'medo e pena' do ator: 'Não sabia o que poderia acontecer'
Imagem - Vini Jr. dá presente com estampa do próprio rosto para Virginia: 'Ele gosta'

Vini Jr. dá presente com estampa do próprio rosto para Virginia: 'Ele gosta'

MAIS LIDAS

Imagem - Hora de dizer SIM: tire a sua sorte do dia para esta segunda (17)
01

Hora de dizer SIM: tire a sua sorte do dia para esta segunda (17)

Imagem - Anjo da Guarda desta segunda-feira (17 de novembro) alerta 3 signos: o silêncio tem pesado demais e agora é hora de falar, resolver e curar
02

Anjo da Guarda desta segunda-feira (17 de novembro) alerta 3 signos: o silêncio tem pesado demais e agora é hora de falar, resolver e curar

Imagem - Sete frutas que regulam o intestino e melhoram a digestão, segundo especialista
03

Sete frutas que regulam o intestino e melhoram a digestão, segundo especialista

Imagem - Filha acusa Renato Aragão de 'calote' milionário e processa o pai
04

Filha acusa Renato Aragão de 'calote' milionário e processa o pai