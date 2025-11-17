FATOS CURIOSOS

Por que nesse país as crianças são deixadas na floresta para aprenderem habilidades de sobrevivência

Crianças holandesas enfrentam a floresta sozinhas para estimular a confiança e a autonomia

V Vitoria Estrela

Agência Correio

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 13:36

Na Holanda, as crianças aprendem desde cedo a não depender excessivamente dos adultos Crédito: Freepik

Na Holanda, existe uma tradição chamada “dropping”, muito comum entre escoteiros e algumas escolas.

Crianças, geralmente pré-adolescentes, enfrentam um desafio noturno: são deixadas em uma floresta e precisam encontrar o caminho de volta sozinhas.

Crianças tem educação diferente na Holanda 1 de 5

A intenção é criar um desafio e, muitas vezes, elas chegam cambaleando por volta das 2 ou 3 da manhã. Mas o objetivo não é assustar e, sim, estimular a autonomia, confiança e habilidades de orientação dos pequenos.

Como funciona

Segundo o jornal The Independent, algumas variações do desafio, inspiradas em exercícios militares, incluem adultos seguindo os grupos de crianças, mas sem guiá-las diretamente, podendo apenas deixar bilhetes misteriosos como pistas.

Para aumentar a dificuldade, os organizadores podem vendar os olhos das crianças no caminho até o ponto de início ou dirigir em círculos, confundindo totalmente seu senso de direção.

Em certas ocasiões, eles chegam a se esconder entre a vegetação rasteira, imitando sons de animais para assustar os participantes.

Tradição holandesa

Se o dropping lhe soa estranho, é porque você não cresceu na Holanda. Lá, a infância é vivida de um jeito diferente do que muitos estão acostumados.

As crianças aprendem a não depender excessivamente dos adultos, enquanto os adultos são incentivados a permitir que elas resolvam seus próprios problemas.

O dropping leva esses princípios ao extremo, baseando-se na ideia de que, mesmo cansadas, com fome e desorientadas, as crianças sentem uma emoção única por estar no comando.

Guardado na memória

Muitos adultos na Holanda lembram com carinho de suas experiências com o dropping.

Em entrevista ao The Independent, Rik Oudega, hoje líder escoteiro, contou que uma vez foi parado pela polícia enquanto dirigia na contramão de uma rua de sentido único, a caminho de um lugar onde iria fazer suas necessidades.

Os policiais pediram que ele abaixasse o vidro e olharam para o banco de trás, onde estavam quatro crianças de olhos vendados, o que, segundo Oudega, não era permitido.

Ele tentou parecer inocente, explicando que estava ali apenas para uma entrega e torcendo para que tudo desse certo.