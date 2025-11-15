Acesse sua conta
Parece inofensiva, mas água de coco pode levar à morte; veja quem deve evitar o consumo

Rica em potássio, bebida natural pode causar hipercalemia grave e provocar parada cardíaca em pessoas transplantadas ou com função renal comprometida

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 15 de novembro de 2025 às 12:23

A água de coco oferece benefícios além da hidratação (Imagem: Here Asia | Shutterstock)
[Edicase]A água de coco oferece benefícios além da hidratação (Imagem: Here Asia | Shutterstock) Crédito: Imagem: Here Asia | Shutterstock

Vista como símbolo de saúde, a água de coco pode ser perigosa e até fatal para quem tem insuficiência renal ou passou por um transplante de rim. O alerta é de especialistas da Sociedade Brasileira de Nefrologia e de publicações médicas do Brazilian Journal of Nephrology, que explicam que o excesso de potássio presente na bebida pode desencadear uma condição grave chamada hipercalemia, capaz de causar arritmia e parada cardíaca.

A Sociedade Brasileira de Nefrologia explica que a eliminação do potássio ocorre principalmente pelos rins. Quando o órgão não funciona adequadamente, o mineral se acumula no sangue e interfere no funcionamento do coração. No artigo “Potássio e Bicarbonato”, publicado pela própria instituição no Brazilian Journal of Nephrology, é destacado que todo paciente com Doença Renal Crônica deve ser avaliado para prevenção da hipercalemia e da hipocalemia, justamente por conta do risco cardíaco associado ao excesso do mineral.

A recomendação para hidratação nesses casos inclui água filtrada, chás claros sem adição de potássio e sucos de frutas com baixo teor do mineral, sempre sob orientação médica. O acompanhamento laboratorial frequente é essencial para garantir a segurança de quem vive com doença renal ou passou por transplante.

