Fruta comum ajuda a evitar gordura no fígado e faz bem aos rins; veja

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Metrópoles
Publicado em 29 de setembro de 2025 às 08:12
Saborosa, acessível e presente em quase todas as feiras e supermercados, a uva é daquelas frutas populares que guardam benefícios surpreendentes para o corpo. Rica em antioxidantes e compostos bioativos, ela é considerada um verdadeiro “protetor” de órgãos fundamentais para o bem-estar, como fígado e rins.
Em entrevista à coluna Claudia Meireles, a nutricionista Cibele Santos explica que o resveratrol, presente nas cascas e sementes desse alimento, é um forte aliado no combate ao estresse oxidativo no fígado, protegendo o órgão de lesões e danos.