Fruta comum ajuda a evitar gordura no fígado e faz bem aos rins; veja

Muito além do sabor, a fruta comum no dia a dia é uma importante aliada para a saúde do fígado e do rim; saiba qual!

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 08:12

Frutas variadas

Saborosa, acessível e presente em quase todas as feiras e supermercados, a uva é daquelas frutas populares que guardam benefícios surpreendentes para o corpo. Rica em antioxidantes e compostos bioativos, ela é considerada um verdadeiro “protetor” de órgãos fundamentais para o bem-estar, como fígado e rins.