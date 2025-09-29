Acesse sua conta
Fruta comum ajuda a evitar gordura no fígado e faz bem aos rins; veja

Muito além do sabor, a fruta comum no dia a dia é uma importante aliada para a saúde do fígado e do rim; saiba qual!

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 08:12

Frutas variadas
Frutas variadas Crédito: Shutterstock

Saborosa, acessível e presente em quase todas as feiras e supermercados, a uva é daquelas frutas populares que guardam benefícios surpreendentes para o corpo. Rica em antioxidantes e compostos bioativos, ela é considerada um verdadeiro “protetor” de órgãos fundamentais para o bem-estar, como fígado e rins.

Em entrevista à coluna Claudia Meireles, a nutricionista Cibele Santos explica que o resveratrol, presente nas cascas e sementes desse alimento, é um forte aliado no combate ao estresse oxidativo no fígado, protegendo o órgão de lesões e danos.

Leia a matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do CORREIO

