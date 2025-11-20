CRIME

Garoto de programa rouba e espanca cliente de 68 anos: 'Arrependimento é para bandido fraco'

Vítima está internada em estado grave

Metrópoles

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 10:44

Garoto de programa rouba e espanca cliente de 68 anos Crédito: Reprodução

Um homem foi preso pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) após espancar um idoso de 68 anos e roubar objetos da residência dele no Setor Sul do Gama, no último domingo (16). As investigações apontam que o suspeito, que trabalhava como garoto de programa, havia sido contratado pela própria vítima antes do ataque.

Durante interrogatório, o preso confessou o crime e demonstrou frieza ao declarar que “arrependimento é para bandido fraco”.

Segundo a 14ª Delegacia de Polícia (Gama), o agressor entrou na casa da vítima após ser contratado para um programa e, aproveitando-se da vulnerabilidade do idoso, anunciou o assalto e tentou matá-lo. A tentativa de latrocínio ocorreu durante a madrugada.

A vítima foi brutalmente espancada e socorrida em estado grave. Ela permanece internada no Hospital Regional do Gama.

O autor foi identificado e preso quatro dias após o ataque. A polícia conseguiu recuperar parte dos objetos roubados da residência. O investigado tem um extenso histórico infracional, acumulando 13 procedimentos criminais registrados quando era menor de idade, o que, segundo a PCDF, indica alta periculosidade.