Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Garoto de programa rouba e espanca cliente de 68 anos: 'Arrependimento é para bandido fraco'

Vítima está internada em estado grave

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 10:44

Garoto de programa rouba e espanca cliente de 68 anos
Garoto de programa rouba e espanca cliente de 68 anos Crédito: Reprodução

Um homem foi preso pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) após espancar um idoso de 68 anos e roubar objetos da residência dele no Setor Sul do Gama, no último domingo (16). As investigações apontam que o suspeito, que trabalhava como garoto de programa, havia sido contratado pela própria vítima antes do ataque.

Durante interrogatório, o preso confessou o crime e demonstrou frieza ao declarar que “arrependimento é para bandido fraco”.

Segundo a 14ª Delegacia de Polícia (Gama), o agressor entrou na casa da vítima após ser contratado para um programa e, aproveitando-se da vulnerabilidade do idoso, anunciou o assalto e tentou matá-lo. A tentativa de latrocínio ocorreu durante a madrugada.

A vítima foi brutalmente espancada e socorrida em estado grave. Ela permanece internada no Hospital Regional do Gama.

O autor foi identificado e preso quatro dias após o ataque. A polícia conseguiu recuperar parte dos objetos roubados da residência. O investigado tem um extenso histórico infracional, acumulando 13 procedimentos criminais registrados quando era menor de idade, o que, segundo a PCDF, indica alta periculosidade.

Com informações do Metrópoles. 

Mais recentes

Imagem - Professor é preso suspeito de abusar sexualmente de alunas na frente de colegas em sala de aula

Professor é preso suspeito de abusar sexualmente de alunas na frente de colegas em sala de aula
Imagem - Clientes do Banco Master viram alvo de golpe após fechamento; veja como se prevenir

Clientes do Banco Master viram alvo de golpe após fechamento; veja como se prevenir
Imagem - Aluno que ‘previu’ questões do Enem comprou perguntas sigilosas por R$ 10 cada

Aluno que ‘previu’ questões do Enem comprou perguntas sigilosas por R$ 10 cada

MAIS LIDAS

Imagem - Nem gasolina, nem carro elétrico: a aposta da Hyundai para os carros do futuro vai te deixar impressionado
01

Nem gasolina, nem carro elétrico: a aposta da Hyundai para os carros do futuro vai te deixar impressionado

Imagem - Nova Carteira de Identidade deve ficar mais cara do que antigo RG; confira valores
02

Nova Carteira de Identidade deve ficar mais cara do que antigo RG; confira valores

Imagem - Bebê de 1 ano é baleada na cabeça após carro da família ser abordado por traficantes
03

Bebê de 1 ano é baleada na cabeça após carro da família ser abordado por traficantes

Imagem - Duda revela novos detalhes sobre o romance com Cristian Cravinhos em Tremembé e garante: 'Comigo, nunca precisou usar Viagra'
04

Duda revela novos detalhes sobre o romance com Cristian Cravinhos em Tremembé e garante: 'Comigo, nunca precisou usar Viagra'