As últimas horas do casal achado morto em motel: noite em bar, drogas e banho quente

Laudo toxicológico aponta consumo de cocaína e droga sintética antes das mortes

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 08:41

Jeferson Sagaz e Ana Carolina Silva
Jeferson Sagaz e Ana Carolina Silva Crédito: Reprodução

As circunstâncias que antecederam a morte do policial Jefferson Luiz Sagaz, de 37 anos, e da empresária Ana Carolina Silva, de 41, continuam a ser apuradas pela investigação da Polícia Civil. O casal foi encontrado sem vida em uma banheira de motel em São José, na Grande Florianópolis, no dia 11 de agosto.

Segundo apuração da NDTV, exames indicam que os dois consumiram cocaína e outra droga sintética, além de bebidas alcoólicas, na noite anterior. A Polícia Civil confirmou que o laudo toxicológico está concluído, mas declarou que não pode divulgar o conteúdo oficialmente.

Casal foi achado morto em banheira de motel

Jeferson Luiz Sagas e Ana Carolina Silva foram achados mortos em motel por Reprodução
Ana Carolina era dona de esmalteria por Reprodução
Ana Carolina Silva era dona de esmalteria por Reprodução
Nota de pesar por Ana Carolina por Reprodução
Jeferson Luiz Sagas e Ana Carolina Silva foram achados mortos em motel por Reprodução
Jeferson Luiz Sagas e Ana Carolina Silva foram achados mortos em motel por Reprodução
1 de 6
Jeferson Luiz Sagas e Ana Carolina Silva foram achados mortos em motel por Reprodução

Os dois passaram parte da noite de domingo, 10 de agosto, em um bar no bairro Coqueiros, em Florianópolis, acompanhados de amigos. Depois seguiram para um motel às margens da BR-101, onde entraram na suíte número 5 e não foram mais vistos com vida. A filha de quatro anos havia ficado sob os cuidados de um parente.

De acordo com o delegado Felipe Simão Gomes, o ambiente do quarto pode ter contribuído para o desfecho. “Era uma noite fria. Eles estavam com o ar-condicionado ligado na temperatura quente e a banheira também com água aquecida. Além disso, outros fatores relacionados à ingestão de bebida alcoólica podem ter desencadeado alguma reação com resultado morte”, afirmou.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Causa da morte de casal achado em banheiro de motel é considerada inconclusiva

PM e empresária achados mortos em motel estavam dentro de banheira

PM e empresária são encontrados mortos em motel

