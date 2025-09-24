SOB INVESTIGAÇÃO

As últimas horas do casal achado morto em motel: noite em bar, drogas e banho quente

Laudo toxicológico aponta consumo de cocaína e droga sintética antes das mortes

Carol Neves

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 08:41

Jeferson Sagaz e Ana Carolina Silva Crédito: Reprodução

As circunstâncias que antecederam a morte do policial Jefferson Luiz Sagaz, de 37 anos, e da empresária Ana Carolina Silva, de 41, continuam a ser apuradas pela investigação da Polícia Civil. O casal foi encontrado sem vida em uma banheira de motel em São José, na Grande Florianópolis, no dia 11 de agosto.

Segundo apuração da NDTV, exames indicam que os dois consumiram cocaína e outra droga sintética, além de bebidas alcoólicas, na noite anterior. A Polícia Civil confirmou que o laudo toxicológico está concluído, mas declarou que não pode divulgar o conteúdo oficialmente.

Os dois passaram parte da noite de domingo, 10 de agosto, em um bar no bairro Coqueiros, em Florianópolis, acompanhados de amigos. Depois seguiram para um motel às margens da BR-101, onde entraram na suíte número 5 e não foram mais vistos com vida. A filha de quatro anos havia ficado sob os cuidados de um parente.