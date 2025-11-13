O CORPO FALA

Não impacta só o peso ou o metabolismo, excesso de açúcar pode causar tontura e zumbido; entenda

Vertigem, sensação de ouvido tampado e chiado constante: saiba como as oscilações na glicemia afetam o ouvido e podem desencadear esses sintomas

Perla Ribeiro

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 13:44

[Edicase]O açúcar pode prejudicar a saúde de diversas formas (Imagem: photohasan | Shutterstock) Crédito: Imagem: photohasan | Shutterstock

O açúcar em excesso não impacta apenas o peso ou o metabolismo, ele também pode interferir na audição e no equilíbrio. De acordo com a otorrinolaringologista Milena Quadros, especialista em Otoneurologia e Eletrofisiologia do Hospital Paulista, o consumo exagerado de doces pode estar relacionado a sintomas como tontura, zumbido e sensação de ouvido tampado, especialmente em pessoas mais sensíveis às variações de glicose no sangue.

“Quando ingerimos muito açúcar, o organismo libera insulina para reduzir a glicose circulante. Essa oscilação — o sobe e desce do açúcar no sangue — pode alterar o equilíbrio dos líquidos e sais minerais dentro do ouvido interno. Com isso, o funcionamento das células sensoriais da cóclea e do labirinto fica comprometido, provocando sintomas auditivos e de equilíbrio”, explica a médica.

Essas alterações metabólicas, conhecidas como desregulação glicêmica e osmótica, afetam diretamente a endolinfa, o fluido responsável pelo bom funcionamento do ouvido interno. Em casos de hiperglicemia (açúcar alto), há aumento da concentração de glicose nesses líquidos, o que prejudica a atuação das células responsáveis pela audição e pela estabilidade corporal.

Já os episódios de hipoglicemia reacional — quando o açúcar cai rapidamente após um pico — reduzem o aporte de energia ao sistema nervoso, provocando tontura, fraqueza e até intensificação do zumbido. Com o tempo, condições crônicas como diabetes mal controlado, resistência à insulina e dislipidemias também comprometem a microcirculação do ouvido interno, reduzindo sua oxigenação e favorecendo o surgimento dos sintomas.

Segundo a otorrinolaringologista, há grupos de risco que merecem atenção especial: “Pessoas com diabetes, síndrome metabólica, enxaqueca ou doença de Menière são mais suscetíveis. Em quem já tem distúrbios do labirinto, qualquer desequilíbrio metabólico — inclusive o do açúcar — pode piorar os sintomas.”

Outros fatores, como alimentação irregular, jejuns prolongados, consumo excessivo de café, álcool e doces, além do estresse, também podem provocar oscilações glicêmicas e desencadear crises de tontura.

A boa notícia é que a alimentação equilibrada é uma poderosa aliada na prevenção. “O ideal é manter a glicemia estável ao longo do dia, evitando longos períodos sem comer e reduzindo o consumo de açúcares simples e ultraprocessados. Priorizar carboidratos integrais, proteínas magras, frutas, verduras e fibras ajuda a manter o açúcar no sangue mais constante”, orienta a especialista.