SIGNOS

Horóscopo semanal: previsões para os signos de 08 a 14 de setembro de 2025

Movimentos astrológicos indicam avanços nos estudos, mas também alertam para cobranças e necessidade de paciência

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 05:00

Signos, horóscopo e zodíaco Crédito: Divulgação

O Sol em Virgem estará em conjunção com Mercúrio e em oposição a Saturno, cenário que traz clareza mental, mas também rigidez, dúvidas e atrasos. Será um período em que a paciência, o foco e a responsabilidade se tornam fundamentais, assim como o cuidado para não cair em autocríticas excessivas.

Mercúrio, também em Virgem, formará bom aspecto com Júpiter, favorecendo estudos, negociações, organização e até planejamentos de longo prazo. Viagens curtas também poderão ser beneficiadas. Já Vênus em Leão, em bom aspecto com Marte, aumenta o entusiasmo e a intensidade emocional nos relacionamentos, estimulando encontros, reconciliações e novas iniciativas amorosas.

Por outro lado, Marte em Libra seguirá em quadratura com Júpiter, o que pede cautela diante de impulsos, promessas ou ações precipitadas. O desejo de expansão pode ser forte, mas o excesso de confiança tende a gerar frustrações ou conflitos, inclusive em questões jurídicas.

Veja as características dos signos 1 de 7

Confira a previsão para cada signo entre os dias 08 e 14 de setembro de 2025:

Áries

Bom momento para melhorar hábitos e cuidar da saúde. No trabalho, aumentam as demandas e oportunidades. Relacionamentos pedem disposição para acordos e diálogo.

Touro

Atenção ao trabalho e à saúde. Conversas podem esclarecer responsabilidades, mas exigem paciência. Vida amorosa ganha intensidade, com espaço para encontros e diversão.

Gêmeos

Criatividade em alta, mas com necessidade de lidar com limitações. Ambiente familiar traz acolhimento, favorecendo vínculos e cuidados com a casa. Trabalho pede organização extra.

Câncer

Semana voltada a assuntos familiares e reflexões emocionais. Conversas fluem melhor, favorecendo negociações e estudos. Relacionamentos pedem cautela contra expectativas exageradas.

Leão

Atenção a contratos, estudos e decisões práticas. Semana favorável para ganhos materiais e reconhecimento dos esforços. Cuidado para não se envolver em discussões.

Virgem

Mente ativa e clareza nas decisões. Risco de rigidez interna, pedindo mais leveza consigo e com os outros. Emoções à flor da pele indicam necessidade de recolhimento.

Libra

Período de reflexão e encerramento de ciclos. Amigos podem se tornar grandes aliados em planos futuros. No campo financeiro, evite gastos impulsivos.

Escorpião

Projetos de longo prazo ganham destaque. Criatividade e parcerias estratégicas se fortalecem. Cuidado com impulsividade e excesso de autoconfiança.

Sagitário

Semana de foco na carreira, com reconhecimento possível. Novas ideias surgem fora da rotina. Relacionamentos coletivos e causas sociais podem ganhar espaço.

Capricórnio

Desejo de expandir horizontes, planejar viagens ou aprofundar estudos. Conflito entre liberdade e responsabilidades pode surgir. Emoções intensas nos relacionamentos pedem confiança.

Aquário

Momento de olhar profundo para emoções e vínculos íntimos. Acordos afetivos e profissionais podem avançar, mas é preciso evitar imposições e decisões precipitadas.

Peixes