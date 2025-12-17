Acesse sua conta
O truque por trás de deixar sempre uma garrafa de água debaixo da cama do hotel

Nunca mais durma despreocupado em um hotel: a tática de uma especialista em voos vai mudar sua rotina

  Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 15:00

Entenda a lógica simples e genial por trás de jogar uma garrafa de água embaixo da cama do seu hotel
Entenda a lógica simples e genial por trás de jogar uma garrafa de água embaixo da cama do seu hotel

Você já parou para pensar na quantidade de segredos que um comissário de bordo aprende ao longo de suas viagens? Esses profissionais acumulam truques práticos e valiosos para a rotina na estrada.

Esther Sturrus, da companhia aérea KLM, decidiu compartilhar essas orientações em seu TikTok, e o sucesso foi estrondoso. Milhões de pessoas assistiram ao seu conselho mais comentado, que envolve usar uma simples garrafa de água.

Como checar a área sem se expor

A dica de segurança mais surpreendente da comissária envolve simplesmente colocar uma garrafa sob a cama do hotel. Essa técnica visa garantir a sua própria segurança assim que você entra no quarto.

A lógica é a seguinte: se você jogar o objeto e ele reaparecer do outro lado, você consegue “verificar se não há um intruso debaixo da cama sem precisar olhar”.

Caso não apareça, Sturrus recomenda cautela, mas lembra que a causa pode ser apenas uma mala esquecida.

Maximizando o uso dos itens do quarto

A seguir, Esther também revela outras sugestões para tornar a rotina de viagem mais leve. Ela ensina, por exemplo, como tirar o vapor do espelho do banheiro usando o secador de cabelo disponível.

O secador também serve para uma utilidade inesperada: a de “lavar roupas a seco” em situações de emergência.

O ritual de chegada e o item indispensável

Em um vídeo viral, a especialista detalha os passos que ela segue assim que chega ao quarto de hotel. Ela enfatiza a importância de fechar as cortinas e ligar o ar-condicionado imediatamente após trancar a porta, visando o conforto.

Esther também tem um método genial para não esquecer nada no cofre. Ela orienta que os viajantes deixem um sapato no compartimento, afirmando: “Dessa forma, você nunca esquecerá nada do seu cofre. Você só vai perceber, quando for sair, que está faltando um sapato”.

