O truque por trás de deixar sempre uma garrafa de água debaixo da cama do hotel

Nunca mais durma despreocupado em um hotel: a tática de uma especialista em voos vai mudar sua rotina

Agência Correio

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 15:00

Entenda a lógica simples e genial por trás de jogar uma garrafa de água embaixo da cama do seu hotel Crédito: Freepik

Você já parou para pensar na quantidade de segredos que um comissário de bordo aprende ao longo de suas viagens? Esses profissionais acumulam truques práticos e valiosos para a rotina na estrada.

Esther Sturrus, da companhia aérea KLM, decidiu compartilhar essas orientações em seu TikTok, e o sucesso foi estrondoso. Milhões de pessoas assistiram ao seu conselho mais comentado, que envolve usar uma simples garrafa de água.

Como checar a área sem se expor

A dica de segurança mais surpreendente da comissária envolve simplesmente colocar uma garrafa sob a cama do hotel. Essa técnica visa garantir a sua própria segurança assim que você entra no quarto.

A lógica é a seguinte: se você jogar o objeto e ele reaparecer do outro lado, você consegue “verificar se não há um intruso debaixo da cama sem precisar olhar”.

Caso não apareça, Sturrus recomenda cautela, mas lembra que a causa pode ser apenas uma mala esquecida.

Maximizando o uso dos itens do quarto

A seguir, Esther também revela outras sugestões para tornar a rotina de viagem mais leve. Ela ensina, por exemplo, como tirar o vapor do espelho do banheiro usando o secador de cabelo disponível.

O secador também serve para uma utilidade inesperada: a de “lavar roupas a seco” em situações de emergência.

O ritual de chegada e o item indispensável

Em um vídeo viral, a especialista detalha os passos que ela segue assim que chega ao quarto de hotel. Ela enfatiza a importância de fechar as cortinas e ligar o ar-condicionado imediatamente após trancar a porta, visando o conforto.