O truque por trás de deixar sempre uma garrafa de água debaixo da cama do hotel

Agência Correio
Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 15:00
Você já parou para pensar na quantidade de segredos que um comissário de bordo aprende ao longo de suas viagens? Esses profissionais acumulam truques práticos e valiosos para a rotina na estrada.
Esther Sturrus, da companhia aérea KLM, decidiu compartilhar essas orientações em seu TikTok, e o sucesso foi estrondoso. Milhões de pessoas assistiram ao seu conselho mais comentado, que envolve usar uma simples garrafa de água.
Água
A dica de segurança mais surpreendente da comissária envolve simplesmente colocar uma garrafa sob a cama do hotel. Essa técnica visa garantir a sua própria segurança assim que você entra no quarto.
A lógica é a seguinte: se você jogar o objeto e ele reaparecer do outro lado, você consegue “verificar se não há um intruso debaixo da cama sem precisar olhar”.
Caso não apareça, Sturrus recomenda cautela, mas lembra que a causa pode ser apenas uma mala esquecida.
A seguir, Esther também revela outras sugestões para tornar a rotina de viagem mais leve. Ela ensina, por exemplo, como tirar o vapor do espelho do banheiro usando o secador de cabelo disponível.
O secador também serve para uma utilidade inesperada: a de “lavar roupas a seco” em situações de emergência.
Em um vídeo viral, a especialista detalha os passos que ela segue assim que chega ao quarto de hotel. Ela enfatiza a importância de fechar as cortinas e ligar o ar-condicionado imediatamente após trancar a porta, visando o conforto.
Esther também tem um método genial para não esquecer nada no cofre. Ela orienta que os viajantes deixem um sapato no compartimento, afirmando: “Dessa forma, você nunca esquecerá nada do seu cofre. Você só vai perceber, quando for sair, que está faltando um sapato”.