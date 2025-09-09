5 signos vão economizar mais dinheiro e alcançar a liberdade financeira em setembro

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 9 de setembro de 2025 às 17:51
A vida financeira de muitos não está fácil. Com diversos gastos e a grana muitas vezes curta, resta apenas poupar e tentar driblar o que muitos temem, o endividamento.
No entanto, alguns signos podem ficar despreocupados quanto a isso, porque neste mês de setembro, não será um problema. Através da economia, alguns do Zodíaco conseguirão economizar e ter uma vida financeira mais equilibrada e tranquila.
Segundo previsões do astrólogo João Bidu uma série de mudanças no mapa astral, podem exigir mais cautela, disciplina e revisão de finanças.
De acordo com o sensitivo, enquanto alguns signos podem atrair oportunidades inesperadas, outros terão de segurar a mão e aprender a lidar com os gastos de maneira mais consciente e responsável.
Um signo que age algumas vezes de maneira impulsiva deve ter disciplina, um pedido de Saturno para não gastar de maneira descontrolada e comprometer o futuro. No entanto, o mês promete boas chances de ganhos extras para os arianos, seja através de sorteios, jogos ou até mesmo um pix inesperado.
É hora de rever suas prioridades! Vaidosos os leoninos tendem a sentir vontade de gastar mais do que o orçamento permite. De acordo com João Bidu, com o Sol, Mercúrio e Vênus na Casa 2, o desejo de luxo e ostentação tende a aumentar, mas Plutão retrógrado sinaliza que é o momento de repensar a relação com o dinheiro. A recomendação é evitar dívidas e focar no planejamento a longo prazo.
Por mais que a disciplina seja seu forte, é hora de redobrar a atenção. Plutão retrógrado na Casa 2 indica que a necessidade de reavaliar hábitos de consumo e evitar grandes compras.
Os Piscianos devem ter atenção a Netuno retrógrado em sua Casa 2, pois ele pode trazer ilusões e confusões sobre dinheiro. Por isso, é importante desconfiar de promessas de ganhos fáceis. O Eclipse Lunar em Peixes, no dia 7, reforça a importância de manter os pés no chão e manter a organização.
O mês dos virginianos será marcado pelo Eclipse Solar no dia 21, reforçando a necessidade de reorganizar as finanças e investir apenas no que, de fato, importa. Até o dia 22, Marte na Casa da Fortuna favorece novos planos, mas a pressa pode levar a gastos desnecessários, exigindo mais atenção e cautela.