Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

5 signos vão economizar mais dinheiro e alcançar a liberdade financeira em setembro

Oportunidades de poupar dinheiro serão mais propícias, mas é importante atenção e cautela para evitar gastos desnecessários

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 17:51

Poupar faz parte do processo para a liberdade financeira
Poupar faz parte do processo para a liberdade financeira Crédito: Reprodução

A vida financeira de muitos não está fácil. Com diversos gastos e a grana muitas vezes curta, resta apenas poupar e tentar driblar o que muitos temem, o endividamento.

Veja as características dos signos

Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Divulgação/Guru virtual
Veja as características dos signos por Divulgação/Guru virtual
Veja as características dos signos por Divulgação/Guru virtual
1 de 7
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos

Leia mais

Imagem - Portal 9/9: signos terão revelações, encerramentos e desapego

Portal 9/9: signos terão revelações, encerramentos e desapego

Imagem - Surpresas para o amor: 3 signos podem engatar namoro ainda em setembro

Surpresas para o amor: 3 signos podem engatar namoro ainda em setembro

Imagem - 4 signos podem sair do emprego este mês; entenda por quê

4 signos podem sair do emprego este mês; entenda por quê

No entanto, alguns signos podem ficar despreocupados quanto a isso, porque neste mês de setembro, não será um problema. Através da economia, alguns do Zodíaco conseguirão economizar e ter uma vida financeira mais equilibrada e tranquila.

Segundo previsões do astrólogo João Bidu uma série de mudanças no mapa astral, podem exigir mais cautela, disciplina e revisão de finanças.

De acordo com o sensitivo, enquanto alguns signos podem atrair oportunidades inesperadas, outros terão de segurar a mão e aprender a lidar com os gastos de maneira mais consciente e responsável.

Áries

Um signo que age algumas vezes de maneira impulsiva deve ter disciplina, um pedido de Saturno para não gastar de maneira descontrolada e comprometer o futuro. No entanto, o mês promete boas chances de ganhos extras para os arianos, seja através de sorteios, jogos ou até mesmo um pix inesperado.

Leão

É hora de rever suas prioridades! Vaidosos os leoninos tendem a sentir vontade de gastar mais do que o orçamento permite. De acordo com João Bidu, com o Sol, Mercúrio e Vênus na Casa 2, o desejo de luxo e ostentação tende a aumentar, mas Plutão retrógrado sinaliza que é o momento de repensar a relação com o dinheiro. A recomendação é evitar dívidas e focar no planejamento a longo prazo.

Capricórnio

Por mais que a disciplina seja seu forte, é hora de redobrar a atenção. Plutão retrógrado na Casa 2 indica que a necessidade de reavaliar hábitos de consumo e evitar grandes compras.

Peixes

Os Piscianos devem ter atenção a Netuno retrógrado em sua Casa 2, pois ele pode trazer ilusões e confusões sobre dinheiro. Por isso, é importante desconfiar de promessas de ganhos fáceis. O Eclipse Lunar em Peixes, no dia 7, reforça a importância de manter os pés no chão e manter a organização.

Virgem

O mês dos virginianos será marcado pelo Eclipse Solar no dia 21, reforçando a necessidade de reorganizar as finanças e investir apenas no que, de fato, importa. Até o dia 22, Marte na Casa da Fortuna favorece novos planos, mas a pressa pode levar a gastos desnecessários, exigindo mais atenção e cautela.

Leia mais

Imagem - Saiba reconhecer 4 sintomas de ansiedade e depressão em crianças

Saiba reconhecer 4 sintomas de ansiedade e depressão em crianças

Imagem - Veja como a dieta mediterrânea pode ajudar a prevenir o Alzheimer

Veja como a dieta mediterrânea pode ajudar a prevenir o Alzheimer

Imagem - Saiba quais foram os temas mais cobrados no Enem nos últimos anos

Saiba quais foram os temas mais cobrados no Enem nos últimos anos

Mais recentes

Imagem - Britney Spears viraliza ao dançar em banheiro para fugir de encontro: 'Horrível'

Britney Spears viraliza ao dançar em banheiro para fugir de encontro: 'Horrível'
Imagem - História de Amor: último capítulo terá casamentos, gravidez e revelações

História de Amor: último capítulo terá casamentos, gravidez e revelações
Imagem - Jornalista da Globo morre após infartar no Rio de Janeiro

Jornalista da Globo morre após infartar no Rio de Janeiro

MAIS LIDAS

Imagem - Reajuste salarial dos servidores do estado é sancionado; saiba quem será contemplado
01

Reajuste salarial dos servidores do estado é sancionado; saiba quem será contemplado

Imagem - Colete à prova de balas da TV Bahia é encontrado em área dominada pelo tráfico
02

Colete à prova de balas da TV Bahia é encontrado em área dominada pelo tráfico

Imagem - Adolescente de 13 anos é agredido com socos e puxões de cabelo em escola particular de Feira
03

Adolescente de 13 anos é agredido com socos e puxões de cabelo em escola particular de Feira

Imagem - Eduardo Bolsonaro ameaça família de Moraes: 'Vou atrás de cada um de vocês'
04

Eduardo Bolsonaro ameaça família de Moraes: 'Vou atrás de cada um de vocês'