VÍDEO: Participante de ‘A Fazenda 17’ entra na piscina de propósito e todos participantes levam punição

Yoná, de 52 anos, entrou na piscina, levando outros colegas de confinamento à punição

Felipe Sena

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 21:09

Momento Crédito: Reprodução | Redes Sociais

“A Fazenda 17” que estreou na última segunda-feira (15) já rendeu intrigas e dessa vez uma punição, que ao que tudo indica, foi proposital.

A advogada Yoná Sousa, participante que está na baia, pulou na piscina mesmo sabendo que os integrantes se encontram no local não podem usufruir da piscina, deixando assim os colegas de confinamento sem água quente durante 24 horas.

A mulher de 52 anos ainda saiu aos berros da piscina. Quando sai da piscina, o jornalista Dudu Camargo que está no terraço acredita que não aconteceu nenhum tipo de punição até ouvir o barulho da sirene. “Não tocou nenhuma sirene, não teve punição, você entrou rapidinho né?”

“Rapidinho, só fui molhar o cabelo”, responde Yoná. “Já tão putaço lá”, diz Dudu aos risos, mas visualmente preocupado com a situação que também lhe afeta. “Tava de boa”, continua o jornalista.

Em seguida, a sirene de momentos de punição toca, e Yoná comemora aos gritos, dizendo: “Isso aí ‘A Fazenda 17”, aos risos.

Além de advogada, Yoná é professora de dança e pedagoga. Nascida no Piauí, Yona é conhecida por ter participado da segunda temporada do reality “Ilhados com a Sogra”, na Netflix. Ela foi para o programa com o filho, Antony, e a nora, Ana Paula.

No reality, Yoná protagonizou momentos intensos e discussões acaloradas por causa do seu temperamento forte.