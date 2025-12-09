Clima esquentou: Dudu Camargo e Saory protagonizam pegação em ‘A Fazenda 17’

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 20:49
Novo fazendeiro em ‘A Fazenda 17’, Dudu Camargo protagonizou pegação com a peoa Saory na piscina da sede do reality rural. Em vídeo que circula nas redes sociais, os dois aparecem agarradinhos, em clima de romance.
Na gravação das câmeras do reality, Duda aparece abraçado com Saory e a acariciando. O clima esquenta e Duda dá vários beijos no pescoço da cirurgiã-dentista, que chega a dizer: “Sem baixaria”.
Dudu Camargo
Em um momento engraçado, Saory chega a gemer e diz em seguida: “Sabe o que dá para fazer? Tapioca, mas sem ovo mexido, porque eu estou com preguiça”. Em seguida, os dois ficam um ao lado do outro, e Dudu pega na cintura da peoa.
Os internautas repercutiram a cena nas redes sociais, e tiveram várias reações. “Que baixaria”, comentou uma com emojis de risos. “Que corpo engraçado é esse”, escreveu outras sobre o corpo de Dudu. “Brincadeiras bobas e gostosas”, disse outra.