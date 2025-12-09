A FAZENDA 17

Clima esquentou: Dudu Camargo e Saory protagonizam pegação em ‘A Fazenda 17’

Fazendeiro da semana, Dudu Camargo esteve com Saory na piscina da sede e o clima entre os dois esquentou

Felipe Sena

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 20:49

Dudu Camargo e Saory Crédito: Reprodução | Twitter

Novo fazendeiro em ‘A Fazenda 17’, Dudu Camargo protagonizou pegação com a peoa Saory na piscina da sede do reality rural. Em vídeo que circula nas redes sociais, os dois aparecem agarradinhos, em clima de romance.

Na gravação das câmeras do reality, Duda aparece abraçado com Saory e a acariciando. O clima esquenta e Duda dá vários beijos no pescoço da cirurgiã-dentista, que chega a dizer: “Sem baixaria”.

Em um momento engraçado, Saory chega a gemer e diz em seguida: “Sabe o que dá para fazer? Tapioca, mas sem ovo mexido, porque eu estou com preguiça”. Em seguida, os dois ficam um ao lado do outro, e Dudu pega na cintura da peoa.