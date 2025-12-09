Acesse sua conta
Clima esquentou: Dudu Camargo e Saory protagonizam pegação em ‘A Fazenda 17’

Fazendeiro da semana, Dudu Camargo esteve com Saory na piscina da sede e o clima entre os dois esquentou

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 20:49

Dudu Camargo e Saory
Dudu Camargo e Saory Crédito: Reprodução | Twitter

Novo fazendeiro em ‘A Fazenda 17’, Dudu Camargo protagonizou pegação com a peoa Saory na piscina da sede do reality rural. Em vídeo que circula nas redes sociais, os dois aparecem agarradinhos, em clima de romance.

Na gravação das câmeras do reality, Duda aparece abraçado com Saory e a acariciando. O clima esquenta e Duda dá vários beijos no pescoço da cirurgiã-dentista, que chega a dizer: “Sem baixaria”.

Em um momento engraçado, Saory chega a gemer e diz em seguida: “Sabe o que dá para fazer? Tapioca, mas sem ovo mexido, porque eu estou com preguiça”. Em seguida, os dois ficam um ao lado do outro, e Dudu pega na cintura da peoa.

Os internautas repercutiram a cena nas redes sociais, e tiveram várias reações. “Que baixaria”, comentou uma com emojis de risos. “Que corpo engraçado é esse”, escreveu outras sobre o corpo de Dudu. “Brincadeiras bobas e gostosas”, disse outra.

Tags:

A Fazenda 17 Dudu Camargo

