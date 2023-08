Demitido após defecar no camarim do SBT, Dudu Camargo assina com nova emissora

Dudu Camargo está de emprego novo. O apresentador foi anunciado como novo membro da Astral TV, canal focado em bem-estar que estreou em São Paulo e em Campinas (SP) no ano passado.



Segundo o Uol, Dudu apresentará, a partir da próxima semana, o noticiário noturno do canal, chamado Alerta News. A atração será exibida de segunda a sexta-feira, a partir das 22h, com reprises às 6h.



O apresentador disse em comunicado: "A proposta é fazer algo diferente do que tenho feito até aqui, sempre com o compromisso de informar, de modo ético e levando algo de qualidade às pessoas. Estou feliz com este novo desafio e por estar nesta casa, que está fazendo um movimento interessante. Conto com a companhia de vocês!"