Após 9 anos da morte de Domingos Montagner, vidente revela recado do ator para Camila Pitanga

Ator morreu durante as gravações de “Velho Chico” da TV Globo

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 21:35

A morte de Domingos Montagner no auge das gravações de “Velho Chico” (2016) foi uma das mais tristes da TV brasileira. Após se afogar ao entrar no rio São Francisco ao lado de Camila Pitanga, a morte do ator ficou marcada por mensagens misteriosas, cartas e mensagens subliminares.

