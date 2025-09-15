MENSAGEM

Após 9 anos da morte de Domingos Montagner, vidente revela recado do ator para Camila Pitanga

Ator morreu durante as gravações de “Velho Chico” da TV Globo

Felipe Sena

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 21:35

Ator teve mote cercada por mistérios

A morte de Domingos Montagner no auge das gravações de “Velho Chico” (2016) foi uma das mais tristes da TV brasileira. Após se afogar ao entrar no rio São Francisco ao lado de Camila Pitanga, a morte do ator ficou marcada por mensagens misteriosas, cartas e mensagens subliminares.

Nesta segunda-feira (15), a morte do ator completa 9 anos, e após esse período outras mensagens vieram à tona. Entre elas a da vidente Chaline Grazik. Conhecida como “vidente dos famosos”, que faz diversas revelações nas redes sociais, disse ter recebido um recado do ator Domingos Montagner direcionado a atriz Camila Pitanga.

Em seu perfil no Instagram, a vidente detalhou um alerta do ator falecido para a ex-parceira de trabalho. “Ele [Domingos Montagner] fala que a Camila Pitanga está correndo risco de vida. Que tem alguma energia, que é para avisar, alguma energia rondando essa mulher e que não está legal”, afirmou a sensitiva no recado sobrenatural.

Montagner morreu tragicamente aos 54 anos. Após uma manhã de trabalho, ele e Camila Pitanga decidiram nadar no Rio São Francisco, na região de Canindé de São Francisco, em Sergipe. Durante o mergulho, Montagner foi arrastado por uma forte correnteza e não conseguiu retornar à superfície.