Do ‘Rancho do Maia’ para a Globo: Patixa tieta Cauã Reymond em bastidores; veja

Participante de reality de Carlinhos ‘invadiu’ estúdios da Globo

Felipe Sena

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 21:58

Patixa conquistou bastidores da Globo Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Patixa foi uma das participantes mais conhecidas e emblemáticas do ‘Rancho do Maia’, um tipo de reality show promovido por Carlinhos Maia através das redes sociais. Com mais de um milhão de seguidores nas redes sociais, Patixa diverte fãs com vídeos de humor e dessa vez foi sua vez de agitar os estúdios de “Vale Tudo”, na TV Globo.

Em vídeo que circula nas redes sociais, Patixa aparece abraçada com Cauã Reymond que interpreta César em “Vale Tudo”, que grita Ricardo, ator que faz o papel de Olavinho, comparsa dele na trama. “Oi Ricardo! Tudo bem?”, diz Patixa.

A voz e fundo da gravação diz que Patixa é a Odete Roitman (Déborah Bloch). “Fica aqui no meio da gente Odete Roitman”, diz Cauã em tom de brincadeira. Em seguida, os três posaram para uma foto no momento descontraído. “Olha, ele é meu irmão, viu?!”, diz Patixa.

A publicação rendeu vários comentários nas redes sociais. “Não to crendo na Patixa Roitman”, diz um aos risos. “A gata daqui a pouco entra no lugar da Odete Roitman”, escreve outra.