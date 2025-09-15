Acesse sua conta
Do ‘Rancho do Maia’ para a Globo: Patixa tieta Cauã Reymond em bastidores; veja

Participante de reality de Carlinhos ‘invadiu’ estúdios da Globo

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 21:58

Patixa conquistou bastidores da Globo
Patixa conquistou bastidores da Globo Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Patixa foi uma das participantes mais conhecidas e emblemáticas do ‘Rancho do Maia’, um tipo de reality show promovido por Carlinhos Maia através das redes sociais. Com mais de um milhão de seguidores nas redes sociais, Patixa diverte fãs com vídeos de humor e dessa vez foi sua vez de agitar os estúdios de “Vale Tudo”, na TV Globo.

