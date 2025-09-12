NOVIDADE

Saiba quem é atriz que assume papel central em série de Cauã Reymond

Atriz experiente foi escalada para papel de cafetina após recusa de Bruna Marquezine

Elis Freire

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 16:07

Cauã Reymond Crédito: Reprodução

A nova série dirigida e estrelada por Cauã Reymond para o Globoplay tem um novo nome para viver uma das protagonistas. Após recusa de convite inicial feito a Bruna Marquezine, Letícia Colin foi chamada e viverá uma cafetina na produção que promete mergulhar em um mundo de sexo, drogas e relações interpessoais complexas. A informação foi divulgada pela coluna Play, do jornal O Globo.

Segundo a publicação, Letícia interpretará uma cafetina responsável por selecionar mulheres para as festas de Maurício, personagem que será interpretado por Cauã Reymond. Experiente, Colin já atuou em inúmeras novelas da Globo, além de sido elogiada em papeis em série como "Onde Está Meu Coração", "Os Outros" e "Sessão de Terapia".

Leticia Colin 1 de 10

A série que ganhou o nome "O Último Lance" será a estreia de Cauã Reymond como diretor, que além de estrelar na frente das câmeras, assumirá essa grande responsabilidade. Durante oito episódios, a obra acompanhará a trajetória de Maurício, um ex-jogador de futebol que abandona os campos para se tornar agente de atletas. Na trama, ele contará com o apoio de uma jovem advogada, seu braço direito nos negócios.

"O Último" lance começará a ser gravada no início de novembro, logo após Cauã se despedir do personagem César Ribeiro na novela "Vale tudo". Thiago Dottori é responsável pela redação final da série, cuja pré-produção começou no início de agosto. A direção artística é assinada por Bruno Safadi.