Galã afundou no álcool após fazer personagem em novela da Globo: 'Bagunçou minha cabeça'

Ator relembra início do sucesso, pressões da fama e recuperação após tratamento psiquiátrico

Fernanda Varela

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 16:12

João Baldasserini Crédito: Reprodução

O ator João Baldasserini abriu o coração em entrevista ao Painel IstoÉ Gente, conduzido por Matheus Baldi, e falou sobre a luta contra o alcoolismo durante o auge de sua carreira na Globo. Aos 41 anos, ele revelou como o sucesso repentino bagunçou sua vida pessoal e levou a um ciclo de autoboicote.

Apaixonado pela arte desde jovem, Baldasserini foi influenciado pela mãe, Kika Baldasseirine, cantora e monja budista. Criado em Indaiatuba, formou-se em artes cênicas pela USP em 2004 e deu os primeiros passos na televisão em Tempos Modernos (2010) e O Astro (2011). O reconhecimento maior veio em 2015, em Felizes Para Sempre?, quando seu nome chegou a ser envolvido em rumores de separação de colegas de elenco, situação que ele nega.

O divisor de águas aconteceu em 2016, com Beto Velásquez em Haja Coração. O par romântico com Mariana Ximenes consolidou sua imagem de galã, mas também trouxe cobranças inesperadas. “Eu lembro que fiquei assustado com essa repercussão. Foi uma fase onde eu vivi uma injeção de adrenalina muito grande. Mas, inconscientemente, vinha aquela coisa: ‘essas pessoas não me conhecem’. De repente, eram muitos ‘eu te amo’, muita atenção. Nunca tinham me olhado assim, nunca tinham me dado tanta atenção desse jeito. Isso bagunçou a minha cabeça”, contou.

Sem conseguir lidar com a intensidade da fama, ele buscou refúgio no álcool. “Eu entrei num processo de beber com mais intensidade, porque a bebida me dava uma acalmada, me colocava no chão. Mas eu acabei entrando num ciclo vicioso”, revelou. O ator continuou em novelas da Globo, como Pega Pega (2017) e O Tempo Não Para (2018), mas por trás das câmeras enfrentava dificuldades. “Eu entrei num processo de auto-boicote. Profissionalmente eu estava voando, emendando uma novela na outra. Mas emocionalmente, eu estava ladeira abaixo”, admitiu.

O vício trouxe à tona questões ligadas à infância. O pai de João morreu em 2010, aos 57 anos, também em consequência do alcoolismo. “Na hora em que o sucesso veio, veio à tona uma fragilidade minha, e eu precisei entender minha história, entender que eu merecia”, disse.

A recuperação veio com tratamento psiquiátrico e uso de medicação controlada. Há cinco anos ele está livre do álcool e ressignificou sua relação com a arte e a vida. Recentemente, se destacou em papéis como Zezinho em Salve-se Quem Puder (2020), além de participações em A Infância de Romeu e Julieta (2023) e Família É Tudo (2024).

De volta a Indaiatuba, inaugurou o Espaço João Balda de Desenvolvimento para Teatro e TV, projeto que oferece formação a jovens artistas. Casado com a psicóloga Erica Lopes, mãe de seu filho Heleno, de seis anos, ele afirma ter encontrado equilíbrio entre família, carreira e propósito.