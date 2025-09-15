RICO

FOTOS: Jogador do Corinthians impressiona ao mostrar 'casa temporária' em hotel de luxo

Hotel Rosewood, em São Paulo, também foi eleito o melhor da América do Sul

Fernanda Varela

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 15:47

Memphis Depay está vivendo no Hotel Rosewood, em São Paulo Crédito: Divulgação

Após completar um ano no Corinthians, Memphis Depay deixou claro o desejo de permanecer no Brasil. Enquanto isso, o atacante vive no Hotel Rosewood, em São Paulo, o único brasileiro a figurar entre os 50 melhores do mundo e eleito, pelo segundo ano consecutivo, o melhor da América do Sul.

Para se hospedar no local, a diária mais barata custa a partir de R$ 3 mil. Instalado no antigo hospital Matarazzo, o espaço foi transformado no complexo Cidade Matarazzo, que combina hotelaria de luxo, gastronomia e arte.

Memphis já havia mostrado imagens da cobertura milionária em abril, após vitória do Corinthians sobre o Vasco. Recentemente, voltou a publicar registros do espaço, incluindo fotos ao lado de seu cachorro.

O Rosewood São Paulo possui 181 quartos e seis restaurantes. Em julho de 2024, inaugurou a Penthouse Suite, considerada a suíte mais cara do Brasil: são três andares, 1.115 metros quadrados e capacidade para até oito pessoas, com diária de até U$ 50 mil (cerca de R$ 275 mil). O espaço inclui jardim no último piso, piscina de borda infinita e obras de artistas nacionais.

Além das suítes, o hotel oferece serviços como menu de travesseiros, produtos veganos de higiene pessoal, violão exclusivo assinado por músicos brasileiros, bares premiados e o Asaya Spa, que dispõe de plano de assinatura a partir de R$ 3 mil para acesso a tratamentos, pilates, ioga e soundhealing.