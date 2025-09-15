Acesse sua conta
FOTOS: Jogador do Corinthians impressiona ao mostrar 'casa temporária' em hotel de luxo

Hotel Rosewood, em São Paulo, também foi eleito o melhor da América do Sul

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 15:47

Memphis Depay está vivendo no Hotel Rosewood, em São Paulo
Memphis Depay está vivendo no Hotel Rosewood, em São Paulo Crédito: Divulgação

Após completar um ano no Corinthians, Memphis Depay deixou claro o desejo de permanecer no Brasil. Enquanto isso, o atacante vive no Hotel Rosewood, em São Paulo, o único brasileiro a figurar entre os 50 melhores do mundo e eleito, pelo segundo ano consecutivo, o melhor da América do Sul.

Memphis Depay está vivendo no Hotel Rosewood, em São Paulo

Memphis Depay está vivendo no Hotel Rosewood, em São Paulo
Memphis Depay está vivendo no Hotel Rosewood, em São Paulo por Divulgação
Memphis Depay está vivendo no Hotel Rosewood, em São Paulo por Divulgação
Memphis Depay está vivendo no Hotel Rosewood, em São Paulo por Divulgação
Memphis Depay está vivendo no Hotel Rosewood, em São Paulo por Divulgação
Memphis Depay está vivendo no Hotel Rosewood, em São Paulo por Divulgação
Memphis Depay está vivendo no Hotel Rosewood, em São Paulo por Divulgação

Para se hospedar no local, a diária mais barata custa a partir de R$ 3 mil. Instalado no antigo hospital Matarazzo, o espaço foi transformado no complexo Cidade Matarazzo, que combina hotelaria de luxo, gastronomia e arte.

Memphis já havia mostrado imagens da cobertura milionária em abril, após vitória do Corinthians sobre o Vasco. Recentemente, voltou a publicar registros do espaço, incluindo fotos ao lado de seu cachorro.

O Rosewood São Paulo possui 181 quartos e seis restaurantes. Em julho de 2024, inaugurou a Penthouse Suite, considerada a suíte mais cara do Brasil: são três andares, 1.115 metros quadrados e capacidade para até oito pessoas, com diária de até U$ 50 mil (cerca de R$ 275 mil). O espaço inclui jardim no último piso, piscina de borda infinita e obras de artistas nacionais.

Além das suítes, o hotel oferece serviços como menu de travesseiros, produtos veganos de higiene pessoal, violão exclusivo assinado por músicos brasileiros, bares premiados e o Asaya Spa, que dispõe de plano de assinatura a partir de R$ 3 mil para acesso a tratamentos, pilates, ioga e soundhealing.

Combinando arte, design e luxo, o Rosewood se consolidou como um dos principais hotéis de São Paulo e tornou-se também o lar temporário do camisa 10 do Corinthians.

