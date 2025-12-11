Oportunidade à vista? Anjo da Prosperidade destrava caminhos profissionais para 3 signos hoje (11 de dezembro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 15:50
O Anjo da Prosperidade chega nesta quinta (11) com uma energia especial para quem está buscando melhorar o trabalho ou reorganizar a vida financeira. Embora o ritmo não esteja acelerado, ele está preciso e isso já muda tudo.
Alguns signos terão a chance de apresentar uma ideia, renegociar valores ou retomar um projeto que parecia parado. No financeiro, a ordem é clareza: olhar para contas, organizar, ajustar e evitar impulsos.
Ao longo do dia, conversas profissionais ganham um tom mais direto, e até mesmo oportunidades inesperadas podem surgir. À noite, porém, o ideal é baixar o ritmo e revisar mentalmente seus próximos passos.
Se você precisava de um sinal para reorganizar sua vida profissional, aqui está ele.