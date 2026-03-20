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Tarot aponta recomeços e decisões importantes para os signos nesta sexta (20)

Carta do dia indica novos caminhos, coragem para agir e oportunidades que surgem com iniciativa

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 20 de março de 2026 às 05:00

Tarot
Tarot Crédito: Shutterstock

A leitura do tarot para esta sexta-feira, 20 de março, revela a presença da carta O Louco, arcano que simboliza novos começos, liberdade e abertura para o desconhecido. Segundo especialistas em tarot, a energia do dia favorece mudanças, decisões ousadas e a disposição para iniciar novos ciclos.

O Louco surge quando é preciso confiar no fluxo da vida e se permitir viver experiências diferentes. A carta indica um momento propício para sair da zona de conforto e apostar em caminhos que antes pareciam incertos.

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No campo profissional, o dia pode trazer oportunidades inesperadas ou ideias inovadoras. Já na vida pessoal, a energia favorece encontros, novas conexões e atitudes mais leves.

Especialistas alertam que, apesar da energia positiva, é importante agir com consciência para evitar impulsividade excessiva.

Tags:

Signos Tarot Astrologia

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