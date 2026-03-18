POLÍTICA

Cadastro Único 2026 exige atualização e pode bloquear benefícios; veja como regularizar

Revisão atinge milhões de famílias, impõe prazos e exige ida ao CRAS; confira documentos, como consultar pendências e evitar suspensão do Bolsa Família e do BPC

Maiara Baloni

Publicado em 18 de março de 2026 às 14:57

Revisão do Cadastro Único 2026 começa a bloquear benefícios; veja quem precisa atualizar os dados Crédito: Lyon Santos/MDS

O Governo Federal intensificou em 2026 uma grande revisão cadastral que atinge mais de 11 milhões de famílias, segundo estimativas do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS). O objetivo é atualizar dados de quem está com informações desatualizadas há mais de dois anos ou de beneficiários do Bolsa Família, do BPC e da Tarifa Social que atualizaram os dados pela última vez entre janeiro de 2024 e janeiro de 2025.



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A regularização é essencial para evitar a suspensão dos pagamentos. De acordo com normas operacionais do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) para 2026, embora o cancelamento definitivo possa ocorrer após as etapas de bloqueio e suspensão, bloqueios temporários já começaram a ser aplicados como forma de alerta para que as famílias procurem atendimento o quanto antes para regularizar a situação. O objetivo é garantir que os recursos cheguem a quem atende aos critérios de vulnerabilidade.



Como identificar a convocação e agir a tempo

O cidadão não deve esperar por uma comunicação física, como cartas, para verificar sua situação. A consulta deve ser feita de forma proativa pelos canais digitais ou presencialmente nos CRAS. Os principais meios para verificar se há pendências no cadastro são:



aplicativos oficiais, verificar as notificações e o ícone de mensagens nos apps Meu CadÚnico, Bolsa Família e Caixa Tem.

canais do INSS, para beneficiários do BPC, a consulta pode ser feita pelo portal Meu INSS ou pela Central 135.

extratos de pagamento, mensagens de aviso costumam ser impressas diretamente no comprovante de saque ou exibidas no extrato bancário.

Uma vez identificado o aviso, o beneficiário do Bolsa Família tem um prazo definido pelo MDS para regularizar os dados antes que o pagamento possa ser bloqueado. No caso do BPC, o procedimento segue regras próprias: após a notificação, o beneficiário tem prazo inicial de cerca de 30 dias para se manifestar ou regularizar a situação. Caso não procure atendimento, o benefício pode passar por bloqueio e, posteriormente, suspensão antes da cessação definitiva.



Documentação necessária e regras de renda

Para a atualização presencial no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), é fundamental que o responsável familiar apresente a documentação de todos os moradores da residência. Estar com a documentação correta evita que o cidadão precise retornar à unidade mais de uma vez. Os principais documentos solicitados são:



Responsável familiar: CPF (obrigatório) e um documento de identificação com foto, como RG ou Título de Eleitor.

Demais membros da casa: CPF de todos (inclusive crianças e recém-nascidos), certidão de nascimento ou casamento.

Comprovantes complementares: conta de luz recente (para vincular a unidade consumidora à Tarifa Social, quando houver direito), comprovantes de renda (carteira de trabalho ou extratos do INSS) e declaração de matrícula escolar para crianças e adolescentes, quando solicitada.

Em 2026, os limites de renda para permanência nos programas seguem critérios específicos. Para o Bolsa Família, a renda mensal por pessoa da família deve ser de até R$218 para enquadramento na faixa principal, havendo regras de proteção para famílias que elevam temporariamente a renda. Já para o BPC, o limite geral é de 1/4 do salário mínimo por pessoa, embora existam regras de flexibilização para famílias que comprovam gastos elevados com medicamentos e cuidados de saúde.



O processo de atendimento

Embora o MDS permita o pré-cadastro online pelo aplicativo Meu CadÚnico para agilizar o preenchimento das informações, a atualização só é concluída após a entrevista presencial. Esse contato é o momento em que o entrevistador social valida as informações e identifica se a família precisa de outros serviços ou benefícios da rede de assistência.



Em casos de famílias unipessoais, que declaram morar sozinhas, a fiscalização continua rigorosa em 2026. Conforme a Portaria MDS nº 1.145/2025 e normas do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) e legislações recentes sobre o Cadastro Único, a entrevista domiciliar pode ser exigida como etapa de validação para a inscrição ou atualização desses cadastros, com exceção de famílias indígenas, quilombolas ou pessoas em situação de rua. A recomendação geral é que o beneficiário busque o agendamento prévio, quando disponível no município, para evitar filas e garantir a continuidade dos pagamentos sem interrupções.



Como localizar o posto de atendimento (CRAS)

A atualização do Cadastro Único é um processo que exige entrevista presencial para validação dos dados. Para encontrar a unidade do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próxima da residência, o cidadão pode utilizar ferramentas oficiais e canais disponibilizados pelos governos:



Aplicativo Meu CadÚnico: no menu principal, há a opção "Postos de Atendimento", que utiliza a geolocalização do celular para mostrar as unidades mais próximas.



Plataforma MOPS (Mapa de Oportunidades e Serviços Públicos), do MDS: permite filtrar a busca por município e tipo de serviço, listando endereços e telefones de contato.

Central 121: o telefone de atendimento do Ministério do Desenvolvimento Social fornece informações sobre a rede de assistência em todo o território nacional.