Festival em Salvador celebra a cultura japonesa

Parque de Exposições terá atrações musicais, comida japonesa e oficinas de arte. Dublador Guilherme Briggs também será uma das atrações

Roberto Midlej

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 06:00

Festival terá apresentações referentes à cultura japónesa Crédito: divulgação

Dorama, anime, sushi, mangá... há duas ou três décadas, tudo isso soaria absolutamente estranho e desconhecido para um brasileiro. Mas a cultura japonesa se disseminou e hoje esse vocabulário já não parece exótico como antes. Uma demonstração disso é o Festival de Cultura Japonesa, que vai acontecer desta sexta-feira (5) até domingo (7), no Parque de Exposições e deve receber, no total, segundo os organizadores, cerca de 80 mil pessoas.

A programação deste ano inclui oficinas culturais, concursos, jogos, apresentações musicais e de danças, artes marciais e workshops. Desta vez, as crianças terão um espaço exclusivo para elas. “No ano passado, fizemos um workshop de culinária para crianças, que foi uma espécie de teste e funcionou muito bem, teve uma demanda bem alta. Na verdade, todo o Festival atrai muito as crianças. Então, decidimos criar o Espaço Infantil Yume, que vai ter diversas atividades, incluindo oficina de pintura e desenho, plantação de hortinha, card games e beyblade [peões japoneses]”, diz Marcelo Naoto, organizador do Festival da Cultura Japonesa de Salvador.

Originalmente, o Festival em Salvador era chamado Bon Odori, uma tradição japonesa que ocorre entre julho e agosto no país oriental. “O Bon Odori é uma festividade comum no Japão, realizada para celebrar e homenagear os antepassados e existem em vários estados brasileiros. Em Salvador, era chamado de Bon Odori, mas o ampliamos e o transformamos em Festival da Cultura Japonesa”, diz Marcelo Naoto.

Guilherme Briggs e um boneco do Superman, um dos personagens que ele dubla Crédito: divulgação

Guilherme Briggs

Uma das atrações mais esperadas deste ano é o dublador Guilherme Briggs, conhecido por dar voz a personagens como Superman e Buzz Lightyear. Com 34 anos de carreira, Briggs se tornou uma estrela pop principalmente por causa das redes sociais. O dublador estará no palco Haru, no domingo, para falar sobre sua carreira e, certamente, vai atender aos pedidos do público, reproduzindo as vozes dos seus personagens mais populares.

“Gosto de participar desses eventos porque é a oportunidade que tenho de receber feedback do público, de ver a felicidade deles, de abraçar, de responder a perguntas muitas vezes divertidas e inusitadas”, diz Briggs, que costuma receber presentinhos dos fãs, como desenhos e cartas.

O dublador acredita que seus personagens mais populares são Buzz e Superman. “O filme da Pixar [Toy Story, com Buzz] é um absurdo! A qualidade do roteiro e dos personagens são incríveis, é emocionante, divertido, empolgante. E a dublagem foi muito feliz, uma adaptação de texto excelente por Garcia Júnior, que era diretor e é supervisor da Disney”, elogia Briggs.

“E tem também o Superman, que já tem mais de 20 anos que faço. Tudo o que ele representa da bondade, da humildade, da simplicidade... isso é muito importante para todos nós. Um personagem edificante, inspirador, que é uma luz nas trevas”, argumenta Briggs. Quando lhe pedem que aponte um terceiro personagem popular, ele aponta um empate entre Cosmo (de Padrinhos Mágicos), Rei Julian (o lêmure de Madagascar) e Optimus Prime (Transformers).

Uma oficina de pixel art está na programação Crédito: divulgação

Briggs começou a carreira em 1991, no estúdio VTI, no Rio de Janeiro. Chegou ali meio por acaso, porque uma amiga havia escrito uma carta para o jornal O Globo queixando-se da dublagem do filme Jornada nas Estrelas IV. “Aí, o dono da empresa, chamou os fãs da série para uma conversa com ele, para falar sobre a dublagem. Eu fui com essa minha amiga e acabei estagiando lá”, lembra-se Briggs.

Depois, foi convidado para trabalhar no emblemático estúdio Herbert Richers e a indicação feita por um outro grande dublador, Orlando Drummond, foi importante para a sua contratação. Drummond, que morreu em 2021 aos 101 anos, deu voz a personagens como Scooby Doo, Alf - O ETeimoso e Popeye. Ficou conhecido também por interpretar o Seu Peru, na Escolinha do Professor Raimundo.

“Drummond fez propaganda de mim e foi responsável por me levar para o Herbert Richers e me apresentar aos diretores de lá. Devo ao Drummond a expansão máxima da minha carreira e por isso até o chamo de padrinho”, diz Briggs em tom de agradecimento.

Para Briggs, a internet é a principal responsável por dar visibilidade a sua profissão e por transformar os dubladores em estrelas: “Com a internet, as pessoas começaram a conhecer nossos rostos. Na metade dos anos 90 e a partir dos anos 2000, os dubladores começaram a se tornar atrações dos eventos. Além disso, há um componente nostálgico nisso, porque as pessoas ouvem presencialmente a voz de seu personagem favorito e isso dá uma coisa gostosa nelas”, diz Briggs.