Velho Espanha tem programação especial com Festival Barris de Música; confira

Monique Lobo
Publicado em 2 de setembro de 2025 às 16:25
O Velho Espanha Bar e Cultura, na Rua General Labatut, em Salvador, vai ser o palco do VI Festival Barris de Música, que acontece de quarta (3) a sábado (6). A programação, que celebra os oito anos do espaço, reúne nomes da cena musical baiana em encontros que passeiam pelo chorinho, samba, chula, MPB e jazz.
Nesta quarta-feira (3), às 19h, tem a tradicional Roda de Choro Batatinha, trazendo repertório marcado pela valorização da música instrumental.
Veja algumas das atrações do VI Festival Barris de Música
Na quinta-feira (4), às 19h, é a vez do projeto Quinta Brasileira, que reúne Angela Velloso, Tarcisio Santos, Ivan Huol e Giroux Wanziller em um show que mistura influências da música popular brasileira em diferentes estilos e sonoridades.
A sexta-feira (5), às 19h, apresenta o grupo Samba da Democracia ao lado do cantor Pedrão Abib, em uma noite de celebração do ritmo que é patrimônio cultural do Brasil.
O festival será encerrado no sábado (6), às 17h, com a apresentação do cantor e compositor Roberto Mendes, referência na música baiana e reconhecido por sua obra dedicada à chula e às tradições da cultura popular.
Os ingressos custam R$ 20 para esta quarta-feira e R$ 30 para as apresentações de quinta a sábado.
Quarta (3): 19h, Roda de Choro Batatinha
Quinta (4): 19h, Quinta Brasileira (Angela Velloso, Tarcisio Santos, Ivan Huol e Giroux Wanziller)
Sexta (5): 19h, Samba da Democracia e Pedrão Abib
Sábado (6): 17h, Roberto Mendes