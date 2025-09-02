Acesse sua conta
Velho Espanha tem programação especial com Festival Barris de Música; confira

Projeto começa nesta quarta (3) e segue até sábado (6)

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 16:25

Velho Espanha é um bar centenário localizado nos Barris
Velho Espanha é um bar centenário localizado nos Barris Crédito: Reprodução/@velhoespanha

O Velho Espanha Bar e Cultura, na Rua General Labatut, em Salvador, vai ser o palco do VI Festival Barris de Música, que acontece de quarta (3) a sábado (6). A programação, que celebra os oito anos do espaço, reúne nomes da cena musical baiana em encontros que passeiam pelo chorinho, samba, chula, MPB e jazz.

Nesta quarta-feira (3), às 19h, tem a tradicional Roda de Choro Batatinha, trazendo repertório marcado pela valorização da música instrumental.

Veja algumas das atrações do VI Festival Barris de Música

Quinta Brasileira por Lila Cairo/Divulgação
Roberto Mendes por José de Holanda/Divulgação
Roda de Choro Batatinha por Heder Novaes/Divulgação
1 de 3
Quinta Brasileira por Lila Cairo/Divulgação

Na quinta-feira (4), às 19h, é a vez do projeto Quinta Brasileira, que reúne Angela Velloso, Tarcisio Santos, Ivan Huol e Giroux Wanziller em um show que mistura influências da música popular brasileira em diferentes estilos e sonoridades.

A sexta-feira (5), às 19h, apresenta o grupo Samba da Democracia ao lado do cantor Pedrão Abib, em uma noite de celebração do ritmo que é patrimônio cultural do Brasil.

O festival será encerrado no sábado (6), às 17h, com a apresentação do cantor e compositor Roberto Mendes, referência na música baiana e reconhecido por sua obra dedicada à chula e às tradições da cultura popular.

Os ingressos custam R$ 20 para esta quarta-feira e R$ 30 para as apresentações de quinta a sábado.

Confira a programação:

Quarta (3): 19h, Roda de Choro Batatinha

Quinta (4): 19h, Quinta Brasileira (Angela Velloso, Tarcisio Santos, Ivan Huol e Giroux Wanziller)

Sexta (5): 19h, Samba da Democracia e Pedrão Abib

Sábado (6): 17h, Roberto Mendes

