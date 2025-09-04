Acesse sua conta
Rodoviários cancelam protesto após Hapvida manter atendimento 24h em Cajazeiras

Manifestação estava marcada para a próxima sexta-feira (5)

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 09:13

Ponto de ônibus em dia de assembleia dos rodoviários
Manifestação aconteceria na sexta-feira (5) Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O Sindicato dos Rodoviários da Bahia cancelou a manifestação marcada para a próxima sexta-feira (5), em frente à unidade do Hapvida em Cajazeiras, em Salvador. A mobilização aconteceria em protesto contra a possível decisão da Hapvida de reduzir o horário de funcionamento da unidade categoria.

“A decisão foi tomada após a confirmação de que, graças à intervenção do Sindicato junto às empresas, o plano Hapvida revogou medida que reduziria o horário de funcionamento da unidade, que passaria a atender apenas das 7h às 18h”, diz trecho do comunicado oficial. A clínica de Cajazeiras, portanto, continuará em regime de 24 horas.

Na última quarta-feira (3), a Hapvida informou que o atendimento na unidade segue normalmente. Alterações no horário de funcionamento estão sendo avaliadas de acordo com o fluxo de atendimento.

O Hapvida ressalta que toda mudança na operação é feita com base em análises e estudos locais, garantindo que os clientes não fiquem desassistidos. "A rede reafirma seu compromisso com a saúde e o bem-estar dos clientes, que contam com diversos hospitais na Bahia", concluiu a nota.

